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В Ижевске состоялось открытие Региональной школы пространственного развития «Городская среда 2.0»

27 октября
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В масштабном мероприятии, посвященном реализации партийного проекта «Городская среда», приняли участие 340 человек.

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Программа благоустройства - это упражнение в умении строить диалог

Обучающий семинар «Благоустройство общественных и дворовых пространств» состоялся 24 октября в Доме дружбы народов. В масштабном мероприятии, посвященном реализации партийного проекта «Городская среда», приняли участие 340 человек. В их числе представители Правительства и Государственного Совета Удмуртии, регионального отделения партии «Единая Россия», муниципальных властей, управляющих компаний из городов и районов республики, советов домов, эксперты, активисты общественных движений.

Открывая заседание, заместитель секретаря регионального отделения партии, председатель Городской думы Ижевска, координатор партпроекта «Городская среда» в Удмуртии Олег Гарин отметил, что столь масштабный проект по благоустройству городских территорий в России реализуется впервые. По его словам, важно, что в этом начинании многое зависит от активности граждан.

– Сейчас именно граждане определяют, где будут размещены спортивные площадки, клумбы, скамейки, фонари, как они будут выглядеть. Удмуртия в 2017 году получила от федерации 278 миллионов рублей. В предстоящие три года объем финансирования будет практически на том же уровне.

Олег Гарин также добавил, что в рамках проекта запланирована серия открытых образовательных мероприятий, и выразил надежду, что они будут востребованы среди жителей и специалистов.

После пленарного заседания работа семинара продолжилась на двух площадках: «Комфортный двор» и «Общественные пространства». В работе первой принял участие руководитель исследовательских проектов лаборатории «Московской архитектурной школы» («Марш») Филипп Якубчук. Он обратил внимание на то, что в работе по обустройству общественных пространств важно не столько их механическое преобразование, сколько изменение отношения людей к месту проживания и, что немаловажно, друг к другу:

– Нужно еще на этапе запуска программы всех заинтересованных людей – от уличных торговцев до сити-менеджеров – собрать вокруг решения этой задачи и больше целиться не в плитку, так как цель наша – мы сами и наши интересы. Новые знания, новые знакомства, новые экономические возможности – на это нужно смотреть и это главный результат.

Программа благоустройства – это упражнение в умении строить диалог в интересах всех. В результате мы получим приятный бонус в виде обустроенного пространства.

В рамках семинара также состоялись мастер-классы по оформлению заявки на участие в проекте, а также по принципам и практике проектирования общественных пространств.

Из первых уст

Алексей Загребин, депутат Государственной Думы от УР:

– Хочу заверить вас, что мы, представители Удмуртии в Госдуме РФ, делаем все для того, чтобы и в 2017-м, и в последующие годы республика получила достойное финансирование со стороны федерации, потому что софинансирование со стороны региона и муниципалитетов, я более чем уверен, мы осилим. Самое главное, чего мы смогли добиться, - это участие граждан.

Владимир Невоструев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель Председателя Госсовета УР:

– Очень приятно, что сегодня многие откликнулись и приняли активное участие в благоустройстве своих дворовых территорий. Это важный показатель того, что люди заинтересованы в развитии данного направления. Благодаря этому удалось привлечь ресурсы самих жителей. Уверен, что проект и дальше будет работать. Тем более что Дмитрий Медведев сказал, что в ближайшие три года финансирование этого направления будет проводиться.

Иван Ястреб, исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищной политики УР:

– Действительно, проект уникальный. Он позволяет консолидировать усилия жителей муниципальных образований, органов исполнительной власти и тех, кто непосредственно воплощает задумки и идеи, предлагаемые гражданами. Очень важно, чтобы сегодня мы все плодотворно поработали, активнее работали на всех сессиях, которые еще будут впереди, и получили ответы на вопросы, которые нас волнуют.

Фото: er.ru

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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