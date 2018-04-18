Вчера в торжественном открытии мероприятия принял участие Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов. Премьер-министр поприветствовал спортсменов, организаторов соревнований, зрителей и гостей столицы Удмуртии от имени Главы региона Александра Бречалова и Правительства Удмуртской Республики. Он тепло и сердечно поздравил всех с открытием Командного Кубка России по боксу среди мужчин в Ижевске.
«Удмуртия всегда была знаменита своим гостеприимством. Сегодня для нас особая гордость и радость встречать таких уважаемых гостей - выдающихся спортсменов. Бокс - это спорт, который учит, казалось бы, очень простым, но всегда очень сложным правилам. Для того чтобы одержать победу, необходимо очень много работать, надо быть честным и самое главное – уважать своего соперника. Поэтому спортсмены, боксёры – это индивиды очень правильные, очень честные. Дорогие друзья, я желаю всем участникам этого замечательного соревнования побед, здоровья и всего самого наилучшего», - сказал Ярослав Семенов.
В своей приветственной речи глава города Ижевска Юрий Тюрин также отметил, что очень приятно принимать такие престижные соревнования и таких именитых боксёров со всех уголков страны – от Владивостока до Санкт-Петербурга. Это будет настоящий праздник спорта. Командный Кубок России по боксу пройдёт на высокой ноте, откроет новые имена. Тем и хорош спорт, что в нём главная победа – победа над самим собой.
О популярности бокса говорит и география нынешнего Командного Кубка России - это 200 спортсменов из 85 регионов нашей страны. Каждая команда будет представлять свой федеральный округ. 10 сборных команд федеральных округов встретятся на ринге. В течение пяти дней боксеры будут биться за титул сильнейшей сборной команды России по боксу. В составах команд - ведущие боксёры страны, федеральных округов, чемпионы и призеры России по боксу, победители международных турниров. За сборную команду Приволжского федерального округа будет выступать спортсмен из Удмуртии, член Национальной сборной России Максим Чернышев.
После торжественной церемонии открытия соревнований состоялись предварительные бои боксёров. С 18 по 20 апреля пройдут предварительные бои и круговой этап. 21 апреля в 15.00 часов спортсмены будут бороться за третье место, а в 18.00 часов пройдут финальные бои.
Отметим, что организаторами Кубка выступают ООО «Федерация бокса России», АНО «Дирекция Федерации бокса России в Приволжском федеральном округе» и РОО «Удмуртская Республиканская Федерация бокса» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике УР и Управления по физической культуре и спорту Администрации города Ижевска.
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