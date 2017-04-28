В Ижевске сняли клип, посвященный субботникам. Молодежь города, радиоведущие, общественные деятели призывают ижевчан выйти на субботник к майским праздникам.
Клип снят по мотивам популярной песни «Вите надо выйти», хит исполнил Богдан Анфиногенов, он является автором текста песни, который состоит из русских и удмуртских слов.
«Очень хочется, чтобы к майским праздникам в городе было чисто. Это может случиться, если только все жители выйдут на уборку территории в своих дворах, районах. Совместно с молодежью города создали музыкальный клип, получилась современная социальная акция», - комментирует Роман Горяинов, начальник управления по делам молодежи Администрации города Ижевска. Очередной общегородской субботник состоится 29 апреля.
В клипе «На субботник надо выйти» снялись известные люди Ижевска, например, Сергей Буторин, председатель комиссии Общественной палаты города Ижевска - он первым появился в сюжете. На субботнике все равны - «здесь и высокие чины».
Команда радио «Адам» почти в полном составе показала мастер-класс по уборке. Танцевальные коллективы Ильи Банникова и Ольги Крук представили, как можно умело не только мусор собирать, но и в такт пританцовывать. Ведущие праздничного агентства Андрей Запевалов и Айдар Миннахметов превратились в модных уличных дворников, а Дарья Мельникова, участница шоу «Голос» на первом канале, использовала грабли в качестве микрофона.
Инициатором такого музыкального флэшмоба стал Штаб городских проектов «ЛИФТ».
За один день Мария Созыкина, проект-менеджер штаба, и Сергей Басов, видеоператор «Стоп Снято», превратили идею в жизнь и записали клип.
Организаторы ждут ижевчан в эту субботу, 29 апреля, на городских субботниках и призывают выкладывать свои фотографии c акции с хэштегом #НаСубботникНадоВыйти
Видео можно посмотреть по ссылке в youtube, а также на сайте vk.com.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.