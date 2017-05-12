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В Ижевске семилетняя девочка и пенсионерка пострадали по вине водителей автобусов

11 мая
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10 мая в Ижевске по вине водителей автобусов пострадали пассажиры.

812544 В Ижевске семилетняя девочка и пенсионерка пострадали по вине водителей автобусов

10 мая в Ижевске по вине водителей автобусов пострадали пассажиры. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Утром 10 мая напротив дома № 111 по улице Молодежная Ижевска водитель микроавтобуса «Форд» допустил падение пассажира – семилетней девочки. В тот же день около 16-ти часов напротив дома № 304 по улице Удмуртская города Ижевска водитель автобуса «ЛиАЗ» допустил падение пассажира – 71-летней женщины.

В результате дорожно-транспортных происшествий обе пассажирки получили травмы. Пожилую женщину направили в больницу.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, что водитель, в салоне которого находятся пассажиры, должен вести транспортное средство во много раз аккуратнее, четко соблюдая дорожные правила. Особое внимание необходимо уделять скоростному режиму, не совершать опасных маневров, учитывать погодные изменения и состояние дорожного полотна.

Фото: fotobus.msk.ru

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