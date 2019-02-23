Долгие годы здание завода было бесхозным, его облюбовали любители экстремальных игр и лица без определённого места жительства. Ежегодно на его обслуживание бюджет республики тратил 3 миллионов рублей. В 2018 году объект законсервировали и снизили убытки до 800 тысяч рублей. В конце года «Корпорации развития Удмуртии» и компания «Технопарк» заключили инвестиционное соглашение на реконструкцию здания. Часть помещений останется в собственности республики, часть отдадут инвестору, который вложит в реконструкцию объекта 107 миллионов рублей.
— В конце 2019 года здесь будет современное офисное здание площадью в 11,5 тысяч квадратных метров. Первый арендатор появится в августе 2019 года, а точнее, с 1 августа заработает сервисный центр федеральной компании, которая создаст 400 рабочих мест, — уточнил Константин Сунцов.
Кроме того, бюджет республики получит практически 1,9 миллионов рублей с аренды помещений, почти 19 миллионов рублей НДФЛ с 400 рабочих мест, а также а также имущественный и земельный налоги.
Фото cremap.pro
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.