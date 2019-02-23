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В Ижевске реконструируют инженерный корпус «Буммаша».

18 февраля
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Здесь будет современное офисное здание площадью в 11,5 тысяч квадратных метров. Здание инженерного корпуса завода «Буммаш», что на Воткинском шоссе, 170, реконструируют уже в 2019 году. Об этом сообщил генеральный директор «Корпорации развития Удмуртии» Константин Сунцов на аппаратном совещании у главы Удмуртской Республики.

%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%bc%d0%b0%d1%88 В Ижевске реконструируют инженерный корпус «Буммаша».

Долгие годы здание завода было бесхозным, его облюбовали любители экстремальных игр и лица без определённого места жительства. Ежегодно на его обслуживание бюджет республики тратил 3 миллионов рублей. В 2018 году объект законсервировали и снизили убытки до 800 тысяч рублей. В конце года «Корпорации развития Удмуртии» и компания «Технопарк» заключили инвестиционное соглашение на реконструкцию здания. Часть помещений останется в собственности республики, часть отдадут инвестору, который вложит в реконструкцию объекта 107 миллионов рублей.

— В конце 2019 года здесь будет современное офисное здание площадью в 11,5 тысяч квадратных метров. Первый арендатор появится в августе 2019 года, а точнее, с 1 августа заработает сервисный центр федеральной компании, которая создаст 400 рабочих мест, — уточнил Константин Сунцов.

Кроме того, бюджет республики получит практически 1,9 миллионов рублей с аренды помещений, почти 19 миллионов рублей НДФЛ с 400 рабочих мест, а также а также имущественный и земельный налоги.

Фото cremap.pro

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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