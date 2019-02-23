Хотим, чтоб Самсунги не кончались: 2 смартфона по одной цене **В прошлом году россияне активно продавали непонравившиеся подарки, полученные на гендерные праздник...

Планёрка УП с Игорем Быковым. Сегодня необходимо, чтобы в Удмуртии заработал принятый закон «О патриотическом воспитании» **В редакции, накануне тридцатилетия вывода советских войн из Афганистана говорили о долге, любви к Р...

Сокровище в центре Ижевска. Республиканской библиотеке для детей и юношества 15 февраля исполнилось 100 лет. **Легендарное здание в центре Ижевска по адресу: улица Пушкинская, 200 известно многим поколениям жит...