В Ижевске разыскивают очевидцев дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пешеходы. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.
Первый инцидент произошел 14 февраля около 10 часов 44 минут на проезжей части у дома №15 улицы Гагарина в Ижевске водитель автомобиля "ВАЗ 2104" наехал на пожилую женщину 1940 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована.
Второе ДТП произошло вчера 3 мая. Около 21 часа 26 минут на парковке супермаркета "Ашан" на улице Ленина, 136 в Ижевске водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на мужчину 1986 года рождения. В результате ДТП пешеход получил травмы. Водитель с места происшествия скрылся, о случившемся в ГИБДД не сообщил.
Очевидцев дорожно-транспортных происшествий просят позвонить в Дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700 и 415-701, а также в группу по розыску ГИБДД МВД по УР по телефонам: 940-738, 940-732, 940-759 либо в следственный отдел по расследованию ДТП по телефонам: 416-728,416-084.
Фото: birulevo-zapadnoe.mos.ru
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