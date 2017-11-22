В Ижевске работает горячая линия, куда могут звонить граждане по поводу обрушившегося дома.
Телефон доверия ГУ МЧС России по Удмуртской Республике: 8 (3412) 51-99-99.
Телефон горячей линии ГУ МЧС России по Удмуртской Республике: 8 (3412) 51-45-50.
Единая дежурно-диспетчерская служба города Ижевска 8(3412) 57-21-14, 57-21-15.
Фото: news.sarbc.ru
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