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В Ижевске работают номера горячей линии

9 ноября
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Img nprvnx В Ижевске работают номера горячей линии

В Ижевске работает горячая линия, куда могут звонить граждане по поводу обрушившегося дома.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Удмуртской Республике: 8 (3412) 51-99-99.

Телефон горячей линии ГУ МЧС России по Удмуртской Республике: 8 (3412) 51-45-50.

Единая дежурно-диспетчерская служба города Ижевска 8(3412) 57-21-14, 57-21-15.

Фото: news.sarbc.ru

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