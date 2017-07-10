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В Ижевске работает выставка «ОтЧАЯнные истории про самовары и чайники»

9 июля
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%d0%9e%d1%82%d0%a7%d0%90%d0%af%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5 %d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8 В Ижевске работает выставка «ОтЧАЯнные истории про самовары и чайники»

В национальной библиотеке Удмуртии в Ижевске до 31 июля работает выставка «ОтЧАЯнные истории про самовары и чайники» 0+.

Это третья выставка из цикла «Вещь - объект материального мира», посвященного обычным предметам, с которыми мы сталкиваемся практически ежедневно и которые настолько глубоко вошли в наш обиход, что мы перестаем замечать их уникальность и редко задумываемся об истории их происхождения.

Выставка предлагает изучить отражение культуры чаепития в русской бытовой и литературной традиции, вспомнить художественные образы, которые возникают у наших соотечественников при упоминании чая: тут и кустодиевские купчихи за обильным столом, и «Муха-Цокотуха» Чуковского, потратившая денежку на покупку самовара, и «Иван Иваныч Самовар» Даниила Хармса. Также представлены художественные издания по истории самоваров и чайников («Русский самовар», «Тульский самовар») и, наконец, сами самовары и чайники, традиционные и декоративные, из личных коллекций сотрудников библиотеки.

Фото: Национальная библиотека УР

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