В национальной библиотеке Удмуртии в Ижевске до 31 июля работает выставка «ОтЧАЯнные истории про самовары и чайники» 0+.
Это третья выставка из цикла «Вещь - объект материального мира», посвященного обычным предметам, с которыми мы сталкиваемся практически ежедневно и которые настолько глубоко вошли в наш обиход, что мы перестаем замечать их уникальность и редко задумываемся об истории их происхождения.
Выставка предлагает изучить отражение культуры чаепития в русской бытовой и литературной традиции, вспомнить художественные образы, которые возникают у наших соотечественников при упоминании чая: тут и кустодиевские купчихи за обильным столом, и «Муха-Цокотуха» Чуковского, потратившая денежку на покупку самовара, и «Иван Иваныч Самовар» Даниила Хармса. Также представлены художественные издания по истории самоваров и чайников («Русский самовар», «Тульский самовар») и, наконец, сами самовары и чайники, традиционные и декоративные, из личных коллекций сотрудников библиотеки.
Фото: Национальная библиотека УР
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