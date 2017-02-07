30-летний житель Ижевска, находясь в состоянии опьянения, угнал у таксиста автомобиль «Хендай» и совершил семь ДТП. Угонщика, бросившего авто и бегущего по трассе, задержали на выезде из города. В настоящее время он заключен под стражу, сообщает пресс-служба МВД по УР.
Ранним утром ижевчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал в автомобиле такси. На улице Удмуртской водитель сделал остановку и вышел из автомобиля, оставив ключи в замке зажигания. Пассажир остался в салоне.
Воспользовавшись отсутствием таксиста, мужчина пересел на водительское сиденье и уехал. При выезде со двора он совершил столкновение с пятью автомобилями. Затем выехал на улицу Орджоникидзе, где также совершил столкновение с припаркованным автомобилем. На улице Ленина угонщик совершил еще одно ДТП.
Тем временем в полицию обратился таксиста с сообщением об угоне автомобиля, начали поступать сообщения и от очевидцев совершенных ДТП.
Экипажем ДПС злоумышленник был задержан на Гольянском тракте: мужчина бежал по трассе, бросив автомобиль, который получил многочисленные механические повреждения.
В настоящее время задержанный водворён в изолятор временного содержания. Отмечается, что 30-летний ижевчанин ранее уже был судим за совершение грабежа, из мест лишения свободы освободился в конце 2016 года. По факту угона возбуждено уголовное дело.
Фото: sinara-invest.ru
Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.