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В Ижевске пьяный пассажир угнал автомобиль такси и совершил семь ДТП

6 февраля
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Угонщика, бросившего авто и бегущего по трассе, задержали на Гольянском тракте .

56716d4a68b431450274122359 В Ижевске пьяный пассажир угнал автомобиль такси и совершил семь ДТП

30-летний житель Ижевска, находясь в состоянии опьянения, угнал у таксиста автомобиль «Хендай» и совершил семь ДТП. Угонщика, бросившего авто и бегущего по трассе, задержали на выезде из города. В настоящее время он заключен под стражу, сообщает пресс-служба МВД по УР.

Ранним утром ижевчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал в автомобиле такси. На улице Удмуртской водитель сделал остановку и вышел из автомобиля, оставив ключи в замке зажигания. Пассажир остался в салоне.

Воспользовавшись отсутствием таксиста, мужчина пересел на водительское сиденье и уехал. При выезде со двора он совершил столкновение с пятью автомобилями. Затем выехал на улицу Орджоникидзе, где также совершил столкновение с припаркованным автомобилем. На улице Ленина угонщик совершил еще одно ДТП.

Тем временем в полицию обратился таксиста с сообщением об угоне автомобиля, начали поступать сообщения и от очевидцев совершенных ДТП.

Экипажем ДПС злоумышленник был задержан на Гольянском тракте: мужчина бежал по трассе, бросив автомобиль, который получил многочисленные механические повреждения.

В настоящее время задержанный водворён в изолятор временного содержания. Отмечается, что 30-летний ижевчанин ранее уже был судим за совершение грабежа, из мест лишения свободы освободился в конце 2016 года. По факту угона возбуждено уголовное дело.

Фото: sinara-invest.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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