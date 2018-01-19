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В Ижевске пройдет вечерний Крещенский крестный ход

18 января
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Крещенский крестный ход пройдёт в Ижевске накануне православного праздника Крещения. Шествие стартует в 20.00 18 января от парка Кирова, затем священнослужители и православные верующие пройдут вниз по улице Песочной до набережной пруда, а затем – до спасательной станции, где будет подготовлена крещенская купель. Крестный ход возглавит митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

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‒ Крестный ход в таком формате в Ижевске будет проводиться впервые. С предложением провести такое шествие к митрополиту Ижевскому и Удмуртскому Викторину обратился Глава Ижевска Юрий Тюрин. Инициатива получила поддержку епархии, ‒ подчеркнул заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.

После завершения крестного хода состоится торжественное праздничное богослужение с Великим чином освящения воды, затем все желающие смогут окунуться в крещенскую прорубь.

По словам Дмитрия Чистякова, лёд на Ижевском пруду до сих пор тонкий, поэтому в месте купаний его сейчас намораживают. Также рядом с прорубью возведут дощатый настил, поставят палатки для переодевания и чаепития. Традиционно на месте купаний будут дежурить сотрудники МЧС и «скорой помощи». Кроме того, рядом с купелью установят большой Поклонный крест изо льда, который также будет символизировать прекрасный праздник «Крещение Господне».

Парковочные места для автомобилей будут организованы возле парка имени С.М. Кирова, вдоль улицы Кирова и у Зоопарка Удмуртии.

От первого лица:

Руководитель Отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Ижевской и Удмуртской епархии Русской православной церкви Отец Роман:

‒ Ночное купание в проруби традиционно для праздника Крещения, но с точки зрения Русской православной церкви не является обязательным. Это скорее народная традиция. Гораздо важнее в эти дни побывать в храме на богослужении, набрать святой воды для питья или освящения своих жилищ.

Главное управление МЧС России по УР напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности во время проведения Крещенских купаний.

‒ Во избежание несчастных случаев необходимо совершать обрядовое купание только в местах, специально для этого оборудованных, где осуществляется дежурство специализированных подразделений.

‒ Запрещается выходить на лед большими группами людей, это может нарушить целостность льда.

‒ Необходимо соблюдать очередность, держась друг от друга на расстоянии не менее 3‒5 метров.

‒ Необходимо быть взаимно вежливыми: не толкать друг друга вблизи мест вырубки льда для забора воды и купания.

‒ Запрещается доступ маленьких детей без сопровождения взрослых к проруби и майне.

‒ Во избежание возникновения проблем со здоровьем (повышение артериального давления, сердечный приступ и т.д.) запрещается купание в нетрезвом виде.

‒ Запрещается купание лицам, имеющим серьёзные проблемы со здоровьем (бронхиальная астма, заболевания верхних и нижних дыхательных путей, сердечно‒сосудистые заболевания).

Где ещё можно окунуться в крещенскую купель?

Пруд в музее‒заповеднике «Лудорвай»

Купель освятят в 21.00. После этого начнётся купание (желающих будут пускать группами по несколько человек). Освященная купель будет открыта в ночь с 18 на 19 января, днём 19‒го, в ночь с 19 на 20, днем 20 и 21 января. Погреться можно будет в отапливаемой палатке или в усадьбах на территории музея. Также около купели будет работать медпункт. Для гостей будет организован бесплатный чай, а за отдельную плату – табани.

Лечебницкий пруд в селе Бабино

Купание начнётся ориентировочно в 00.00. Купель с двумя лестницами, рядом – отапливаемая палатка, для купающихся организуют горячий чай. На месте будут дежурить спасатели и медперсонал.

Родник в селе Италмас

В 20.00 начнётся ход от часовни, а затем освящение родника. Рядом с купелью проведут свет и поставят кабинку для переодевания. Пункта обогрева не будет, но всем желающим предложат бесплатный горячий чай. Скорее всего, на месте будут дежурить спасатели, врач и участковый.

Пруд в деревне Хохряки

На купели установят лампы дневного света или прожекторы и палатку для переодевания. На месте будут дежурить спасатели, врач и участковый (или его помощник). Для купающихся будет организован бесплатный горячий чай. Начало – ориентировочно в 23.30.

Пруд в селе Ягул

Купель начнут освящать в 23.00, а сразу после начнётся купание. Рядом с купелью будет оборудована небольшая палатка без отопления, стол с бесплатным горячим чаем. Будет организовано дежурство медперсонала и народных добровольцев.

Пруд в деревне Русский Вожой

Купель оборудуют небольшими палатками без отопления, ковриками на льду и освещением. Будут дежурить медики и народные добровольцы. Для желающих будет бесплатный чай. Освящение купели начнется ориентировочно в 00.00.

Река Кама в селе Нечкино

Освящённая купель с деревянным спуском и подъёмом огорожена со всех сторон. Рядом разместятся палатки для переодевания, по предварительным данным, без обогрева. С 23.00 будут дежурить спасатели, полицейские и медики. В 23.00 в церкви начнётся служба, в 00:30 – крестный ход, а ориентировочно в 01.00 – освящение купели.

В Сарапуле купель оборудуют на реке Каме, Южный порт;

‒ Камбарке ‒ на пруду в МО «Камбарское»;

‒ Шарканском районе ‒ на роднике и на Порозовском пруду;

‒ Можге ‒ на городском пруду;

‒ Глазове ‒ на реке Чепце со стороны пляжа;

‒ Воткинске ‒ на городском пруду и возле ДК «Юбилейный»;

‒ Увинском районе ‒ на пруду на территории санатория «Ува»;

‒ Алнашском районе ‒ на пруду санатория «Варзи‒Ятчи».

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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