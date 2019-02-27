В соревнованиях по стритболу будут участвовать шесть команд из Удмуртии. Мероприятие проводится в рамках реализации проекта, получившего поддержку Фонда Президентских грантов «Центр трудовой реабилитации и абилитации людей с инвалидностью». Его цель – привлечь внимание общественности к проблемам адаптации людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Болельщиков ждут 3 марта в 12 часов в ижевской медакадемии по адресу Коммунаров, 281.
Справка УП
Стритбол – это разновидность баскетбола с той разницей, что команда из 3 человек играет на половину баскетбольного поля. В каждой команде 2 инвалида-колясочника плюс один «здоровый» спортсмен, ведущий игру в условиях инвалидной коляски.
Фото со страницы Максима Воробьёва в Фейсбуке.
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