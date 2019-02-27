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В Ижевске пройдет турнир по баскетболу для колясочников

27 февраля
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Турнир «Баскетбол на колясках» состоится 3 марта в новом спортивном зале ижевской медакадемии.

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В соревнованиях по стритболу будут участвовать шесть команд из Удмуртии. Мероприятие проводится в рамках реализации проекта, получившего поддержку Фонда Президентских грантов «Центр трудовой реабилитации и абилитации людей с инвалидностью». Его цель – привлечь внимание общественности к проблемам адаптации людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Болельщиков ждут 3 марта в 12 часов в ижевской медакадемии по адресу Коммунаров, 281.

Справка УП

Стритбол – это разновидность баскетбола с той разницей, что команда из 3 человек играет на половину баскетбольного поля. В каждой команде 2 инвалида-колясочника плюс один «здоровый» спортсмен, ведущий игру в условиях инвалидной коляски.

Фото со страницы Максима Воробьёва в Фейсбуке.

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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