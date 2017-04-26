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В Ижевске пройдет пресс-конференция с депутатами ГосДумы

25 апреля
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0a7c2be6ce32ac83e02eabc6f7086633 В Ижевске пройдет пресс-конференция с депутатами ГосДумы

Завтра, 26 апреля, в Региональной общественной приемной Партии «Единая Россия» состоится пресс-конференция с депутатами Государственной Думы РФ. Напомним, что с понедельника в Удмуртии в рамках региональной недели работают три российских парламентария:

  • Исаев Андрей Константинович, Первый заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по законопроектной деятельности, руководитель Координационного совета по законотворческой деятельности фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель Экспертно-консультативного совета фракции по совершенствованию законодательства в сфере социальной политики, здравоохранения, образования и трудовых отношений.

  • Загребин Алексей Егорович, депутат Государственной Думы ФС РФ, член комитета ГД по образованию и науке.

  • Василенко Александр Борисович, депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Работа депутатов ГосДумы посвящена мониторингу социальных конфликтов, встречам с гражданами, а также общественным обсуждениям проектов по формированию современной городской среды.

Неотъемлемой частью региональной недели станут встречи с гражданами на базе региональных и местных общественных приемных Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"

Фото: udmurt.er.ru

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