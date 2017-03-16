18 марта, в субботу, в Парке им. Кирова в Ижевске пройдет патриотический фестиваль «Весна России».
Ижевчан и гостей города будут ждать концертные номера от известных удмуртских коллективов «Италмас» и «Забава», а еще появится возможность проверить свое здоровье в передвижном медицинском пункте.
Для детей тоже найдутся развлечения – будет работать спортивная площадка. Также все желающие смогут вступить в ряды волонтеров, которые потом будут участвовать во всех интересных мероприятиях города. Организатор фестиваля - Общественная палата Удмуртской Республики - надеется, что фестиваль сплотит всех жителей.
– Мы хотим, чтобы посещение этих праздников стало семейной традицией, чтобы у горожан появилось еще одно место, где они смогут отдохнуть и душой, и телом. Все-таки нет ничего важнее здоровья родных людей, - говорит Павел Вершинин, председатель Общественной палаты Удмуртской Республики. - Мы заботимся о жителях республики, поэтому, помимо развлекательной части, решили организовать оздоровительную площадку.
Министерство здравоохранения тоже примет участие в акции «Весна России». Его представители будут курировать Улицу здоровья, на которой начнет работать мобильный центр. Все желающие смогут измерить артериальное давление, пройти экспресс-оценку состояния мышцы сердца на аппарате «Кардиовизор», определить внутриглазное давление бесконтактным способом, определить насыщение крови кислородом методом пульсоксиметрии, получить консультацию стоматолога по уходу за зубами и профилактике заболеваний полости рта. Также во время акции специалисты будут обучать всех желающих методике скандинавской ходьбы.
Чтобы все смогли получить дополнительную и исчерпывающую информации по ведению здорового образа жизни, каждому вручат памятки и буклеты по профилактике детских заболеваний в рамках Года здорового ребенка, по профилактике онкологических заболеваний в рамках Года борьбы со злокачественными новообразованиями.
Кроме того, 18 марта в зоопарке в 10.00 пройдет очередная акция «Прогулка с врачом». Тема встречи – «Коварство палочки Коха».
Фото: facebook.com
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