С 29 апреля по 01 мая 2017 года в Ижевске пройдет седьмой международный турнир по танцевальному спорту «Кубок Главы Удмуртской Республики».
В нем примут участие около четырех тысяч спортсменов, сообщает Минспорт Удмуртии. Возраст участников — от пяти лет и старше. Местом проведения соревнований станет крытый каток «Олимпиец».
Ожидается, что гостями Ижевска станут судьи и спортсмены из 30 российских регионов, а также зарубежных стран.
Церемония открытия и гала-шоу лучших пар второго дня соревнований состоится 30 апреля в 20 часов. Зрители увидят показательные выступления одних из лучших танцевальных дуэтов России и мира: Федора Полянского и Дины Ахметгареевой, Алексея Глухова и Анастасии Глазуновой.
30 апреля и 1 мая вход на вечерние отделения для зрителей бесплатный.
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