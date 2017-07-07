Главная » В Ижевске пройдет конкурс профмастерства среди работников ЖКХ

В Ижевске пройдет конкурс профмастерства среди работников ЖКХ

14 июня
0
1o9a8398 В Ижевске пройдет конкурс профмастерства среди работников ЖКХ

16 июня в Ижевске состоится Третий отраслевой конкурс профессионального мастерства среди работников жилищно-коммунального хозяйства Удмуртии.

Конкурс поводит Министерство энергетики и ЖКХ УР совместно с «Республиканским центром дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов».

Победители будут определены в четырех номинациях: Лучший газосварщик», «Лучший электрик», «Лучший тракторист» и «Лучший маляр».

Отличительная особенность конкурса от предыдущих в том, что в нём примут участие воспитанники школы-интерната для детей-сирот №96. Дети младших возрастов школы-интерната организуют для участников конкурса культурно-развлекательную программу. Старшие – будут соревноваться наравне со взрослыми в малярном мастерстве.

Конкурс будет проходить по адресу: ул. О. Кошевого, 20. Начало в 9.30.

Фото: Minsknews.by

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо