16 июня в Ижевске состоится Третий отраслевой конкурс профессионального мастерства среди работников жилищно-коммунального хозяйства Удмуртии.
Конкурс поводит Министерство энергетики и ЖКХ УР совместно с «Республиканским центром дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов».
Победители будут определены в четырех номинациях: Лучший газосварщик», «Лучший электрик», «Лучший тракторист» и «Лучший маляр».
Отличительная особенность конкурса от предыдущих в том, что в нём примут участие воспитанники школы-интерната для детей-сирот №96. Дети младших возрастов школы-интерната организуют для участников конкурса культурно-развлекательную программу. Старшие – будут соревноваться наравне со взрослыми в малярном мастерстве.
Конкурс будет проходить по адресу: ул. О. Кошевого, 20. Начало в 9.30.
Фото: Minsknews.by
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