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В Ижевске пройдет Форум гражданских инициатив «ФАСТ»

8 февраля
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Межрайонный Форум гражданских инициатив, целью которого является поддержка проектов и проектных идей, развитие связей в рамках региона между представителями сфер бизнеса, власти и общества, а также средств массовой информации, состоится с 18 по 19 марта на базе Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова.

2839x1081px cover v1 fb fast 6 400x300 В Ижевске пройдет Форум гражданских инициатив «ФАСТ»

В Ижевске с 18 по 19 марта пройдет двухдневный образовательный форум в области проектирования. Межрайонный Форум гражданских инициатив «ФАСТ», целью которого является поддержка проектов и проектных идей, развитие связей в рамках региона между представителями сфер бизнеса, власти и общества, а также средств массовой информации, состоится на базе Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова.

Форум «ФАСТ» – это двухдневное образовательное мероприятие, где у участников есть возможность:

– разобрать свою проектную Идею или готовый Проект с экспертами республиканского уровня;

– детально проработать свою Идею или Проект с помощью действующих руководителей проектов, специалистов муниципальной власти и бизнесменов;

– познакомиться с единомышленниками и завязать полезные связи с активными людьми;

– получить новые знания и тут же "приземлить" их на свой проект с помощью экспертов;

– защитить свою Идею или Проект перед экспертным жюри. К участию в образовательном Форуме «ФАСТ» приглашаются авторы гражданских инициатив и действующие руководители социальных, инновационных, предпринимательских и других проектов, планирующие дальше развивать свой проект, в том числе участвовать в муниципальных, региональных и федеральных грантовых конкурсах и форумах.

Заявки рассматриваются в двух возрастных категориях: от 16 до 30 лет и 30+.

Авторы лучших Идей и Проектов получат шанс выйти на новый уровень и получить поддержку от муниципальной власти, СМИ, бизнеса и инвесторов, муниципальных и региональных экспертов по 14 направлениям: «Арт», «Спорт и ЗОЖ», «Экология», «Патриотика», «Помощь социально уязвимым группам», «Политика и право», «Молодежное предпринимательство» «Инновации», «Туризм» , «Образование и наука», «Медиа», «Международные отношения», «Молодежное самоуправление», «Информационные технологии».

Участие в Форуме «ФАСТ» предполагает организационный взнос. В него входят: рабочая тетрадь участника, бейдж, сертификат о прохождении программы, 2 кофе-брейка, экспертиза проекта участника, специализированная образовательная программа. Условия участия в Форуме «ФАСТ» можно узнать на сайте мойсоцпроект.рф и в группе ВК.
Крайний срок подачи заявок – до 1 марта.

После прохождения двухдневного Форума «ФАСТ» все авторы проектов приглашаются к участию в республиканском форуме «Достояние Республики», где образовательная программа будет продолжена с участием федеральных экспертов. В отличие от Форума «ФАСТ» на форуме «Достояние Республики» могут принять участие только проработанные проекты, а не проектные идеи.

10 лучших проектов по итогам Форума «ФАСТ» в Ижевске будут рекомендованы к участию в республиканском форуме «Достояние Республики» без организационного взноса.

СПРАВКА:

Форум «ФАСТ» проходит в рамках республиканской программы подготовки проектов «ФАСТ. Революция».

Программа «ФАСТ. Революция» – это цикл мероприятий, направленных на обучение инициативных граждан основам проектирования и содействие в привлечении средств на реализацию проектов.

В Программе предусмотрены четыре последовательных уровня сложности, переход между которыми осуществляется в конкурсном порядке.

1) 1 декабря 2016 – 1 марта 2017: Дистанционное видеообучение основам проектирования. Первый этап программы включает в себя заполнение формы подачи проектных заявок и проектов на сайте мойсоцпроект.рф для участия во втором этапе.

2) 18 – 19 марта 2017: Межрайонный Форум гражданских инициатив «ФАСТ.Революция». Двухдневное мероприятие в Ижевске по проработке проектов участников вместе с экспертами республиканского уровня. Защита, выход на следующий этап.

3) 14 – 16 апреля 2017: Республиканский молодежный образовательный форум «Достояние Республики». Трехдневное мероприятие по проработке проектов участников вместе с экспертами федерального уровня. Подготовка к федеральным конкурсам. Защита, выход на следующий этап.

4) Апрель – июль 2017: Консультирование и помощь в доработке для лучших проектов перед федеральными летними форумами и конкурсами.

На каждом этапе авторы лучших проектов могут получить финансовую и ресурсную поддержку, а также гарантированное внимание на уровне муниципалитета, района и республики.

Программа «ФАСТ. Революция» является частью Республиканской Форумной кампании 2017 года и реализуется под эгидой Министерства по молодежной политике, физкультуре и спорту УР.

Участники, успешно прошедшие Программу «ФАСТ. Революция» получают возможность защиты своего проекта на федеральных молодежных форумах: iВолга, Территория смыслов, Таврида и других.

Организаторы программы «ФАСТ. Революция»: Министерство спорта, физической культуры и молодежной политики Удмуртской Республики, Общественное региональное молодежное движение в Удмуртской Республике «Креативный капитал», Живой Ижевск, Штаб Городских Проектов «ЛИФТ», Молодежный парламент Удмуртской Республики, Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Республиканский центр развития молодежного и детского движения», Фабрика интеллектуальных решений «Легенда18», Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова,Координационный студенческий совет ИжГТУ имени М.Т. Калашниква.

Подробную информацию об образовательной программе «ФАСТ. Революция» можно узнать на сайте: мойсоцпроект.рф.

Официальная группа ВКонтакте «ФАСТ. Революция» - vk.com/projectfast

Группа ВКонтакте Форума «ФАСТ» в Ижевске: vk.com/fast_izh

Группа в Facebook Форума «ФАСТ» в Ижевске: facebook.com/fastizh.

Фото: myspr.ru

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