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В Ижевске пройдет Фестиваль «Турзавод» в рамках ежегодной Выставки «Туризм. Спорт. Отдых»

18 апреля
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%d0%94%d0%bb%d1%8f %d0%a1%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b 2 В Ижевске пройдет Фестиваль «Турзавод» в рамках ежегодной Выставки «Туризм. Спорт. Отдых»

На этот раз Выставка пройдет с 28 по 30 апреля в ТРЦ «Италмас» по адресу Автозаводская, 2А.

Комплексный ребрендинг и смена концепции, усиление федеральным проектом и празднование юбилея Галины Кулаковой – это и многое другое станет отличительными чертами VIII Всероссийской специализированной выставки «Туризм. Спорт. Отдых».

«Мы готовы представить отрасль как креативное пространство, или «Турзавод». Только вдумайтесь, в нашей республике насчитывается 2,5 тысячи туристических объектов. Запуская механизм, пробуждающий и усиливающий желание людей путешествовать по Удмуртии, мы раскрываем промышленный, этнический, природный и творческий потенциал региона», - пояснил Заместитель Министра культуры и туризма Удмуртской Республики, Денис Утробин.

Новый бренд выставки отражает как региональную повестку развития промышленного туризма, так и ориентацию именно на совместную работу. Для создания визуального наполнения и, в частности, логотипа были объединены удмуртская звезда как символ этнической составляющей региона, шестеренка как олицетворение производственного потенциала республики и обозначение местоположения как базовый визуальный элемент туристической отрасли.

«Организация доступной и функциональной коммуникации между ключевыми участниками и есть показатель качественного развития отрасли в целом. Мы стремимся сделать более открытый формат, поддерживаем частные инициативы и, при необходимости, усиливаем их стратегическими проектами. Кроме того, хорошим дополнением для привлечения на «Турзавод» участников из других регионов станет федеральный проект - IV Всероссийский Фестиваль-конкурс туристских видеопрезентаций “ДИВО РОССИИ”», - отметила Исполнительный Директор выставки Наталья Ягодина.

Финал «Диво России» по Приволжскому федеральному округу пройдет 28-29 апреля в рамках Выставки. За участие во всероссийском смотре, при информационной и организационной поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, будут бороться пятьдесят конкурсных работ. После завершения открытых просмотров члены жюри определят победителей конкурса, при этом пользователи социальных сетей смогут сделать свой выбор на ютуб-канале «Диво России». Наши земляки представили на конкурс три работы.

С 28 по 30 апреля Выставка соберет на площадке ТРЦ «Италмас» ключевых участников развития туристской отрасли из Удмуртии и Приволжского федерального округа, республики Карелия, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, Китая. В канун отпускного сезона расскажут о своих преимуществах места размещения и отдыха, туроператоры, музеи, гастрономические заведения, сувенирные мастерские, творческие сообщества и спортивные объединения.

Событийный, спортивный, туристический и культурный потенциал Удмуртской Республики раскроют региональные министерства культуры и туризма, по физической культуре, спорту и молодежной политике, национальной политики, структурные подразделения администрации Ижевска, администрации городов и районов региона.

Деловую программу «Турзавода» можно будет изучить через мобильное приложение «Деловой город». На площадках «Турзавода» пройдет выставка дизайнерских проектов "Эко-упаковка в Удмуртии" и фотоконкурс "Путешествуй по Удмуртии". В деловой программе всех участников ждут презентации событийных мероприятий, туристических маршрутов и инвестиционных проектов.

А все желающие опробовать на себе спортивные новинки оздоровления, смогут поучаствовать в различных мастер-классах, организованных Клубом исторической реконструкции «Варяжская Дружина», Федерацией скандинавской ходьбы, ФОК «Аксион». Зарегистрироваться на портале Gto.ru и сдать нормы ГТО можно будет на площадке Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики.

Приятным сюрпризом для гостей и участников выставки станут праздничные мероприятия в честь 75-летнего юбилея самой титулованной российской лыжницы Галины Кулаковой, которая будет открывать день спорта на Выставке 29 апреля в 10:00.

Для самых маленьких на «Турзаводе» будет функционировать Детская зона, организованная Занимательным парком KIDOsiti. На этой площадке детей ждет много радости, позитива и улыбок! Детвора узнает все секреты настоящей фермы, отправится в магазин сладостей, «приготовит» блюда в собственном кафе, создаст свой зоопарк.

Всех посетителей на Выставке ждет насыщенная деловая и интерактивная программа. В дни Выставки пройдут круглые столы: "Развитие двухсторонних отношений в сфере туризма между Удмуртской Республикой и КНР", "Современные подходы реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья посредством верховой езды и адаптивного спорта", "Развитие скандинавской ходьбы в городах и районах Удмуртской Республики", Презентация-семинар "Туризм для инвестора или что инвестору надо", Семинар "Создание сети туристско-информационных центров в Удмуртской Республике", Семинар «Разработка Бренда территории для дальнейшего развития туристической отрасли Удмуртской Республики. Темы: Брендинг территории. Гастрономический туризм. Бизнес-туризм. Мероприятия Всероссийской выставки будут доступны и бесплатны для всех желающих.

Напомним, что официальным организатором выставки – Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики, совместно с Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политики Удмуртской Республики, Администрацией города Ижевска, Удмуртской торгово-промышленной палатой, ООО «Евразийская Внешнеторговая Корпорация» и Центром Инвестиционного развития Удмуртской Республики.

Выставка проводится в Ижевске с 2010 года. За это время ее посетили более 100 000 человек, было выставлено 568 экспонентов из 37 регионов России и зарубежья, а также прошло 352 мероприятия в рамках деловой программы. Главная цель события - содействие развитию въездного и внутреннего туризма и содействие развитию межрегиональных туристских связей, формирование качественного туристического продукта и повышение туристической репутации региона. Создание коммуникационной площадки для обмена информацией и возникновения долгосрочных партнерских деловых отношений.

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