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В Ижевске пройдет фестиваль скандинавской ходьбы

11 августа
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В нем участвуют команды России, Польши, Белоруссии и Китая

Nffgh В Ижевске пройдет фестиваль скандинавской ходьбы

26 августа в Ижевске пройдет Международный Открытый Фестиваль скандинавской ходьбы. Всех любителей активного отдыха организаторы ждут в парке Кирова, на стадионе «Купол».

После мастер-класса для новичков, который начнется в 10:00, все желающие смогут принять участие в самом массовом километровом старте.

Во избежание травматизма соревноваться с лыжными палками запрещается. На стадионе будет организована бесплатная аренда специализированного оборудования.

Все спортсмены будут разделены на 28 возрастных категорий и по выбору смогут посоревноваться на дистанциях на 5, 10 и 20 километров. Свое участие в фестивале уже подтвердили команды городов Российской федерации, Польши, Белоруссии и Китая.

Кроме личного первенства, на мероприятии пройдут и командные старты. В отдельной номинации примут участие люди с ограниченными возможностями. Также у всех желающих будет возможность выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне», пройдя с палками 3 километра.

Для самых маленьких спортсменов в течение всего мероприятия будет работать детская площадка с аниматорами, а творческие коллективы создадут атмосферу большого спортивного праздника. По оценкам организаторов, в фестивале примут участие более тысячи человек.

В преддверии фестиваля 24-25 августа во Дворце Творчества Юных состоится Международный научный Конгресс «Стратегическое значение физической культуры и питания в сохранении здоровья населения «Здоровье – здоровому человеку». В течение двух дней он станет местом профессионального общения по самым острым вопросам сохранения и укрепления здоровья нации, а также площадкой для диалога между традиционными и новыми научными и практическими школами. Все желающие смогут посетить выставку современных достижений в области восстановительной и спортивной медицины, лечебной физкультуры и ознакомиться с новинками профессиональной литературы.

Заявки на участие в Фестивале скандинавской ходьбы принимаются до 23 августа на сайте http://udfesca.ru/, а также по электронной почте pm@topol.ru.

Фото: Mgyie.ru

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