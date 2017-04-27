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В Ижевске пройдет Эко-спортивная акция "Иди-беги на субботник"

26 апреля
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1 1411 В Ижевске пройдет Эко-спортивная акция "Иди-беги на субботник"

Эко-спортивная акция "Иди-беги на субботник" пройдет в Ижевске 30 апреля в рамках специализированной выставки "Туризм. Спорт. Отдых". Старт акции назначен на 11 часов.

Представители федерации скандинавской ходьбы и других спортивных сообщества города планируют навести порядок в лесу напротив трамвайной линии по улице 40 лет победы.

После трудовых подвигов и вкусного перекуса каждый желающий сможет принять участие в символическом забеге или пройтись с палками по убранной территории. Так городские активисты планируют привлечь внимание общественности и властей к состоянию леса и в дальнейшем организовать на данной территории освещённые дорожки для занятий спортом.

Акция проводится при активном содействии Администрации Индустриального района, которая обеспечит собравшихся перчатками, мусорными пакетами и необходимым инвентарем.

Организаторы планируют привлечь к акции более сотни неравнодушных горожан. Для удобной организации логистики всего мероприятия они просят активистов приходить с друзьями и включаться в организацию процесса.

Пять самых эффективных бригадиров, которые приведут с собой больше всего человек, будут премированы супер-приятным и полезным подарком - фирменными палками с логотипом Удмуртской Республики для скандинавской ходьбы.

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