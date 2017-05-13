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В Ижевске пройдет чемпионат Удмуртии по спортивно-прикладному собаководству

13 мая
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Ndbccrdvhb co ab eedisfkvn clqpecojprk sucvpkxsyytcd В Ижевске пройдет чемпионат Удмуртии по спортивно-прикладному собаководству

Сегодня, 13 мая, в Ижевске стартует чемпионат Удмуртии по спортивно-прикладному собаководству. Он пройдет на дрессировочной площадке кинологического центра «Оружейный град» в парке имени Кирова.

Организаторами соревнований выступили Минспорт Удмуртии и Региональная спортивная общественная организация «Федерация спортивно-прикладного собаководства и кинологического спорта Удмуртской Республики».

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, к участию в соревнованиях допускаются все собаки независимо от их размера, породы и наличия родословной.

Соревнования пройдут по дисциплинам: общий курс дрессировки, защитно-караульная служба, двоеборье и служебное троеборье. Личный зачет определяется по наибольшей сумме баллов, набранных парой (спортсмен-собака).

Награждение победителей и призеров проводится по окончании соревнований по каждой из дисциплин.

Фото: minsport18.udmurt.ru

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