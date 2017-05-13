Сегодня, 13 мая, в Ижевске стартует чемпионат Удмуртии по спортивно-прикладному собаководству. Он пройдет на дрессировочной площадке кинологического центра «Оружейный град» в парке имени Кирова.
Организаторами соревнований выступили Минспорт Удмуртии и Региональная спортивная общественная организация «Федерация спортивно-прикладного собаководства и кинологического спорта Удмуртской Республики».
Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, к участию в соревнованиях допускаются все собаки независимо от их размера, породы и наличия родословной.
Соревнования пройдут по дисциплинам: общий курс дрессировки, защитно-караульная служба, двоеборье и служебное троеборье. Личный зачет определяется по наибольшей сумме баллов, набранных парой (спортсмен-собака).
Награждение победителей и призеров проводится по окончании соревнований по каждой из дисциплин.
Фото: minsport18.udmurt.ru
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