Канат объединил спортсменов В Грахово померились силами команды из Удмуртии, Дагестана, Пермской и Самарской области...

Плыть! Крутить! Бежать! В России набирают популярность виды спорта на выносливость: бег, плавание, велоспорт, лыжные гонки, т...

Чемпионка перед дипломом Команда Удмуртии в составе Марии Феклистовой, Юлии Каримовой и Натальи Братчиковой стала победительни...