Третьего сентября на Центральной площади Ижевска стартует «Забег добрых дел». В нем переплетены спортивность и благотворительность.
Все вырученные средства будут перечислены в помощь детям с редким генетическим заболеванием (буллезный эпидермолиз). Кожа у этих детей ранима, как крылья бабочки. Поэтому их иногда называют «дети-бабочки». В Удмуртии известны шесть детей с таким заболеванием. В их пользу и пойдут средства от ижевского старта. Об этом рассказала побывавшая в Ижевске Алена Куратова – председатель правления благотворительного фонда «БЭЛА. Дети-бабочки». Одна из главных задач фонда – наладить систему оказания квалифицированной медицинской помощи таким детям в России. Их заболевание неизлечимо, но в то же время незаразно. Поэтому правильный уход с применением специальных перевязочных средств позволяет избавить ребенка от страданий и обеспечить ему нормальную жизнь.
Финансово «Забег добрых дел» не первый год «Промсвязьбанк» поддерживает. Теперь в эту работу включился его операционный офис «Ижевский». Региональный директор Игорь Кудрявцев считает, что подготовка к забегу позволила многое открыть для себя и внести свой вклад в культуру благотворительности. Появились партнеры, желающие поучаствовать в этом добром деле. Например, они могут оплатить участие в забеге легкоатлетов-ветеранов.
Участвовать будут и новые руководители Удмуртии, и их помощники. Александр Свинин - советник врио Главы Удмуртии – намерен выйти на дистанцию 10 километров. Сентябрьский забег – это старт из программы «Удмуртия – территория спорта» и пример того, как спорт может помогать нуждающимся.
— Гостей из-за пределов Ижевска будем встречать с 7 часов 30 минут. У Вечного огня пройдет акция памяти жертв терроризма. А в 9 часов 30 минут намечен символический старт для детей. Они пробегут 50 метров, создав настрой легкоатлетам. Для участия предложены дистанции 2, 10 и 21 километр. Соответственно участие в них оценивается в 350, 750 и 1100 рублей. Регистрация участников идет активно. Есть партнеры банка, которые выкупают квоты для бегунов. Дистанции проложены по центру города так, чтобы приезжие бегуны попутно увидели достопримечательности Ижевска. На Центральной площади будет организована концертная программа. Все это спортивно-праздничное действие продлится до 13 часов. Хронометраж для забега будет самый современный. Награждения пройдут по нескольким номинациям и некоторые будут сюрпризом для участников. Все, прошедшие дистанцию, на финише будут награждены памятными медалями, – рассказал врио министра по физкультуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Игорь Краснов.
Очень хорошо, что благое дело поддержки больных детей помогает восстанавливать спортивные традиции города. Ижевский полумарафон несколько лет назад приказал долго жить, а вот сейчас его приверженцы могут участвовать на этой дистанции в «Забеге добрых дел». На полумарафон сразу решится не каждый, но можно начать с дистанции 10 километров. Таким образом, и доброе дело сделаете, и себя проверите.
Помощь «детям-бабочкам» не ограничивается забегом. В Ижевске побывал доктор медицинских наук Николай Мурашкин. Он профессор, заведующий отделением дерматологии Национального научно-практического Центра здоровья детей. Ижевским медикам он прочитал лекцию по редкому заболеванию, а в сентябре ижевские врачи смогут принять участие на встречах специалистов в Москве. Регистрация на «Забег добрых дел» проводится на сайте http://babochkabeg.ru
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