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В Ижевске пройдет Библионочь

14 апреля
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21 апреля все библиотеки будут работать допоздна (а некоторые и до утра): ежегодная акция «Библионочь» станет кульминацией большого библиотечного марафона 18-21 апреля. В каждой библиотеке пройдут мастер-классы, творческие встречи другие мероприятия.

%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%8c В Ижевске пройдет Библионочь

В большинстве библиотек города Библионочь будет посвящена стране восходящего солнца, поскольку 2018 – год Японии в России. «Под сенью сакуры» - тема акции в библиотеках им. В.Г. Короленко, А.П. Чехова, В. В. Маяковского, библиотеках-филиалах 17, 23 и библиотеке УдГУ. Гостей ждут мастер-классы по оригами, японские фильмы и квесты по японским мотивам. Библиотека Некрасова приготовила особый сюрприз – встречу с балериной Аои Танака.

В библиотеке Наговицына гостей ждет бал с графиней Батори и Дракулой. В программе – хоррор-квест, марафон вампирского кино, бестиарий и другие «кровавые» развлечения. Бал вампиров продлится до 6 утра.

В центре краеведческой литературы пройдет уличный квест «Найди сундук Герда», приуроченный к 120-летию со дня рождения Кузебая Герда и Ашальчи Оки.

В республиканской библиотеке для детей и юношества пройдет акция «Библиосумерки». Гостей ждет квест «Магия старых книг» и мастер-класс по старославянским прописям.

В региональном центре по библиотечному обслуживанию слепых и слабовидящих пройдет библионочь для особенных читателей. Здесь пройдет мастер-класс по ориентировке и экскурсия в национальный театр для слепых детей.

Национальная библиотека УР на Библионочи отметит свое 100-летие. Гости научатся каллиграфии и реставрации книг, а еще поиграют в «свидание с книжным персонажем» и «литературный компот».

Время проведения библионочи отличается в разных библиотеках. Программу и время стоит уточнять у организаторов.

Справка

Ежегодный фестиваль «Библионочь» проходит в России 7-й раз. Тема Библионочи в этом году – «Магия книги». Фестиваль приурочен ко дню книги и авторского права, который празднуют 23 апреля.

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Автор статьи

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