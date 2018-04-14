Новые тактильные барельефы продолжают исследовать Сарапул на ощупь Имеющий большое культурное и социальное значение проект «Город на ощупь» продолжается в Сарапуле. ...

Дышать весной, жить музыкой 18 апреля в Ижевске начнётся фестиваль «Дыши весной» (0+) – его уже четвёртый год подряд проводит ДШИ...

В Глазове появится новый современный кинозал Грант в 5 миллионов рублей от Фонда кино на реконструкцию кинозала выиграл глазовский культурный цент...