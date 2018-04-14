В большинстве библиотек города Библионочь будет посвящена стране восходящего солнца, поскольку 2018 – год Японии в России. «Под сенью сакуры» - тема акции в библиотеках им. В.Г. Короленко, А.П. Чехова, В. В. Маяковского, библиотеках-филиалах 17, 23 и библиотеке УдГУ. Гостей ждут мастер-классы по оригами, японские фильмы и квесты по японским мотивам. Библиотека Некрасова приготовила особый сюрприз – встречу с балериной Аои Танака.
В библиотеке Наговицына гостей ждет бал с графиней Батори и Дракулой. В программе – хоррор-квест, марафон вампирского кино, бестиарий и другие «кровавые» развлечения. Бал вампиров продлится до 6 утра.
В центре краеведческой литературы пройдет уличный квест «Найди сундук Герда», приуроченный к 120-летию со дня рождения Кузебая Герда и Ашальчи Оки.
В республиканской библиотеке для детей и юношества пройдет акция «Библиосумерки». Гостей ждет квест «Магия старых книг» и мастер-класс по старославянским прописям.
В региональном центре по библиотечному обслуживанию слепых и слабовидящих пройдет библионочь для особенных читателей. Здесь пройдет мастер-класс по ориентировке и экскурсия в национальный театр для слепых детей.
Национальная библиотека УР на Библионочи отметит свое 100-летие. Гости научатся каллиграфии и реставрации книг, а еще поиграют в «свидание с книжным персонажем» и «литературный компот».
Время проведения библионочи отличается в разных библиотеках. Программу и время стоит уточнять у организаторов.
Справка
Ежегодный фестиваль «Библионочь» проходит в России 7-й раз. Тема Библионочи в этом году – «Магия книги». Фестиваль приурочен ко дню книги и авторского права, который празднуют 23 апреля.
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