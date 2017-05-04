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В Ижевске пройдет акция «Читаем детям о войне»

4 мая
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%d0%a7%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2 %d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d0%bc %d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8f%d0%bc %d0%be %d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b5 В Ижевске пройдет акция «Читаем детям о войне»

Сегодня в Ижевске пройдет республиканская акция «Час чтения», где будут читать лучшие произведения художественной литературы о Великой Отечественной войне. Организатором акции является Национальная библиотека Удмуртской Республики.

Час чтения пройдет на двух площадках: в 11 часов на бульваре им. Гоголя и в 16 часов в Республиканском детском доме. На открытой площадке бульвара с учащимися гимназии № 24 встретятся кандидат филологических наук Виктор Чулков, поэтесса Аня Глухова, поэт Кир Юрст. Они прочтут юным участникам акции отрывки из произведения Эдуарда Веркина «Облачный полк».

В республиканском детском доме с его воспитанниками встретится Константин Мехряков, актер Театра кукол, руководитель инклюзивного театра «Надежда». Он прочтет отрывки из повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие».

Акция «Читаем детям о войне» проходит одновременно в 80 регионах России, а также в Белоруссии, Казахстане и Донецке. Присоединиться к ней могут все желающие.

Фото: Национальная библиотека УР

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