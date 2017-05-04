Сегодня в Ижевске пройдет республиканская акция «Час чтения», где будут читать лучшие произведения художественной литературы о Великой Отечественной войне. Организатором акции является Национальная библиотека Удмуртской Республики.
Час чтения пройдет на двух площадках: в 11 часов на бульваре им. Гоголя и в 16 часов в Республиканском детском доме. На открытой площадке бульвара с учащимися гимназии № 24 встретятся кандидат филологических наук Виктор Чулков, поэтесса Аня Глухова, поэт Кир Юрст. Они прочтут юным участникам акции отрывки из произведения Эдуарда Веркина «Облачный полк».
В республиканском детском доме с его воспитанниками встретится Константин Мехряков, актер Театра кукол, руководитель инклюзивного театра «Надежда». Он прочтет отрывки из повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие».
Акция «Читаем детям о войне» проходит одновременно в 80 регионах России, а также в Белоруссии, Казахстане и Донецке. Присоединиться к ней могут все желающие.
Фото: Национальная библиотека УР
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