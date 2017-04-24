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В Ижевске проводятся испытания тепловых сетей

24 апреля
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21634 В Ижевске проводятся испытания тепловых сетей

С 24 по 27 апреля в Ижевске пройдут испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. Их проводят компания «Т Плюс» и «Удмуртские коммунальные системы».

Как сообщает пресс-служба компании, диагностике подвергнутся магистральные тепловые сети от теплоисточников Ижевских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также ЦТП, квартальные теплосети и системы теплопотребления зданий. Во время испытаний температура теплоносителя в трубах будет повышена до 120-125°С. Все работы пройдут по согласованию с администрацией г. Ижевска.

Проведение испытаний и последующее устранение возможных дефектов будет способствовать качественной подготовке теплосетевого хозяйства к отопительному сезону 2017-2018 гг., повысит надежность системы теплоснабжения города.

24-25 апреля пройдут испытания теплосетей от ТЭЦ-2. 26-27 апреля – от ТЭЦ-1.

Сейчас, согласно заданному графику, температура теплоносителя в сети составляет 75 градусов С. В ходе испытаний температура в сети будет подниматься до максимальной поэтапно. Максимальная температура в подающем трубопроводе будет поддерживаться в течение 2-х часов, а затем будет плавно снижаться до 75 градусов С.

Сообщается, что для соблюдения безопасности и принятия незамедлительных мер в случае порывов теплосети в период температурных испытаний будет организовано дежурство оперативного персонала «Удмуртских коммунальных систем» непосредственно на участках испытываемых теплотрасс.

Во избежание аварийных ситуаций и рисков нанесения ущерба имуществу и здоровью горожан социальные объекты (детские сады, школы, учреждения здравоохранения), а также наиболее изношенные участки теплосети будут отключены от системы теплоснабжения.

В дни диагностики сетей на максимальную температуру горожанам необходимо быть предельно осторожными:

  • не приближаться к местам парения и помнить, что под асфальтом может находиться промоина с кипятком;

  • если место инцидента огорожено, не заходить за ограждения и предупреждающие знаки;

  • не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам, помнить, что в пару под слоем воды можно не увидеть промоину с кипятком;

  • водителям автотранспортных средств избегать проезда и стоянки вблизи наружных теплосетей, люков тепловых камер вне проезжей части улицы;

  • не подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива;

  • если разлив застал вас в транспорте - не покидать его, даже если водитель открыл двери, и ждать помощи специальных служб.

Огромная просьба к родителям – разъяснить детям опасность нахождения и игр рядом с технологическими объектами: трубопроводами, люками тепловых камер, а также в местах парения и выхода воды.

При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций немедленно покиньте опасную зону и сообщите о случившемся по телефону: 93-98-41

Фото: rodina29.ru

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