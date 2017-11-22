12 ноября начался осмотр квартир и общедомового имущества в доме № 261 по улице Удмуртская для определения их состояния и оценке ущерба, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
Как рассказал заместитель Главы Администрации города Ижевска по ЖКХ Сергей Задорожный, жителей пострадавшего дома, проживающих в первом, втором и третьем подъездах, пригласили для участия в работе по осмотру их квартир. Осмотр проводится в присутствии представителей Администрации города Ижевска, проектной организации, управляющей компании, коммунальных служб, МЧС, Следственного комитета.
Кроме того, во время осмотра квартир жители могут забрать необходимые вещи и документы.
Завтра, 13 ноября, с 10.00 работа по осмотру квартир и оценке ущерба будет продолжена. Жители дома № 261 по улице Удмуртская, проживающие в 1, 2, 3 подъездах (квартиры с 1 по 101 включительно), могут обратиться в городской оперативный штаб (ул. 10 лет Октября, 16, Управление по соцподдержке населения Администрации города Ижевска).
Жители по всем вопросам могут обращаться по телефонам «горячей линии» - 41-42-29, 41-42-10, 41-42-09.
Фото: izh.ru
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