В Удмуртии в результате обрушения стены сгоревшего гаража погиб 9-летний мальчик. По данному факту начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
По данным проверки, 21 мая мальчик из Воткинска, приехавший к бабушке на дачу в садоводческое товарищество «Новые Ярушки», зашел на территорию соседнего участка. На нем располагалась сгоревшая деревянная постройка - гараж. Когда ребенок приблизился к гаражу, обрушилась одна из стен.
В результате мальчик получил тяжелую травму и был госпитализирован, 23 мая вечером в медицинском учреждении ребенок скончался.
Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также начался опрос лиц, находящихся на соседних участках, сторожа садоводческого товарищества, родственников ребенка и собственника участка, на котором была сгоревшая постройка. Ход проверки взят на контроль руководителем следственного управления.
Фото: СУ СКР по УР
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.