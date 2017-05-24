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В Ижевске проводится проверка по факту гибели ребенка под рухнувшей стеной сгоревшего гаража

24 мая
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Трагедия произошла 21 мая в садоводческом товариществе

Sgorevshiy saray 418x320 В Ижевске проводится проверка по факту гибели ребенка под рухнувшей стеной сгоревшего гаража

В Удмуртии в результате обрушения стены сгоревшего гаража погиб 9-летний мальчик. По данному факту начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным проверки, 21 мая мальчик из Воткинска, приехавший к бабушке на дачу в садоводческое товарищество «Новые Ярушки», зашел на территорию соседнего участка. На нем располагалась сгоревшая деревянная постройка - гараж. Когда ребенок приблизился к гаражу, обрушилась одна из стен.

В результате мальчик получил тяжелую травму и был госпитализирован, 23 мая вечером в медицинском учреждении ребенок скончался.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также начался опрос лиц, находящихся на соседних участках, сторожа садоводческого товарищества, родственников ребенка и собственника участка, на котором была сгоревшая постройка. Ход проверки взят на контроль руководителем следственного управления.

Фото: СУ СКР по УР

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