Сегодня, 21 февраля, в Ижевске пройдет проверка муниципальной системы централизованного оповещения.
По информации Администрации города, с 10.30 до 12.00 часов будут кратковременно включаться точки звукоусиления, расположенные по адресам: МБОУ СОШ №65 (ул. Щедрина, 1), МУП «ИжГЭТ» (ул. Маяковского, 7).
Проверка проводится в соответствии с Планом проведения командно-штабной тренировки с органами управления, силами и средствами УТП РСЧС в Ижевске.
Органы местного самоуправления просят горожан сохранять спокойствие.
Фото: gtrk-saratov.ru
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