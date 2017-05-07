В Удмуртии прокуратура проводит проверку по сообщениям СМИ о ненадлежащих условиях жизни инвалида-колясочника в городе Ижевске.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии, женщина- инвалид проживает на 4 этаже многоквартирного дома, в течение нескольких лет не имеет возможности выйти из дома на улицу вследствие отсутствия в доме пандуса.
Сюжет о пенсионерке и её дочери-инвалида показали вчера на одном из федеральных каналов.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства соответствующими должностными лицами, установлены причины ненадлежащих условий жизни инвалида-колясочника в Ижевске.
По итогам проверки, с учетом полученных данных, будет решен вопрос о принятии мер реагирования. Учитывая значимость вопроса, проведение проверки взято прокуратурой Удмуртской Республики на контроль.
Фото: invateh-group.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.