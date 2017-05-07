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В Ижевске проверят информацию о ненадлежащих условиях жизни инвалида

6 мая
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1902 В Ижевске проверят информацию о ненадлежащих условиях жизни инвалида

В Удмуртии прокуратура проводит проверку по сообщениям СМИ о ненадлежащих условиях жизни инвалида-колясочника в городе Ижевске.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии, женщина- инвалид проживает на 4 этаже многоквартирного дома, в течение нескольких лет не имеет возможности выйти из дома на улицу вследствие отсутствия в доме  пандуса.

Сюжет о пенсионерке и её дочери-инвалида показали вчера на одном из федеральных каналов.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства соответствующими должностными лицами, установлены причины ненадлежащих условий жизни инвалида-колясочника в Ижевске.

 По итогам проверки, с учетом полученных данных, будет решен вопрос о принятии мер реагирования. Учитывая значимость вопроса, проведение проверки взято прокуратурой Удмуртской Республики  на контроль.

Фото: invateh-group.ru

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