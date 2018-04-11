В рамках смотра были развернуты подвижные пункты управления, городок жизнеобеспечения спасателей для работы в зоне ЧС. Полную автономность им придают тыловые элементы: столовая, энергетические установки и медицинский пункт. Кроме того, была представлена техническая зона, где выставлены спецавтомобили и снаряжение, необходимые для ликвидации последствий половодья.
«Республика полностью готова к проведению противопаводковых мероприятий, - подчеркнул Ярослав Семенов после осмотра. - Мы на постоянной связи с гидрометеорологической службой, со всеми службами. Мы готовы не только к чрезвычайным ситуациям, но и ситуациям, связанным с необходимостью откачки воды, устранению завалов, устройства обваловок и прочее. Техника готова, личный состав готов».
Вся необходимая техника и личный состав будет в постоянном режиме тестироваться и готовиться к наступлению паводка. Денежные средства на данные мероприятия выделяются в рамках ежегодного финансирования. По словам руководителя регионального кабинета министров, если ситуация будет выходить из под контроля, тогда будут задействованы дополнительные средства из резервного фонда Ижевска и из республики. Пока финансирование идёт в обычном режиме. Финансовый резерв по республике создан в размере 650 млн рублей.
Первый заместитель главы администрации Ижевска Сергей Задорожный подчеркнул, что ситуация по городу на данный момент стабильная:
«Только что ночные температуры перешли в «плюс», поэтому мы активно преступили к очистке водопропускных каналов для пропуска талой воды, - отметил он. - Активное таяние вызывает быстрое подтопление на отдельных участках проезжей и пешеходной частей. Поэтому мы перебрасываем мобильные бригады для откачивания воды на данные участки».
В настоящее время на дамбе водохранилища ведется монтаж оборудования – дополнительных насосов, которые будут откачивать воду. В прошлом году нарастили дамбу в Первомайском районе. Это помогло увеличить объём пропуска воды, поэтому сейчас к паводку Ижевск готов полностью.
Исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Дмитрий Порцев добавил, что взрывные работы на реках Удмуртии были проведены на прошлой неделе. Всего проведено более 250 взрывов. Затороопасные участки исследованы спасателями. Места для временного размещения, пункты питания, пути эвакуации полностью подготовлены комиссиями по ликвидации ЧС как на республиканском уровне, так и в муниципальных образованиях.
«Все силы и средства готовы. Сейчас надеемся на хорошую погоду с минусовыми температурами в ночное время. Нам нужно, чтобы ночью были отрицательные температуры, а днём – положительные. Пока прогноз хороший», - резюмировал Ярослав Семенов.
Премьер-министр сообщил, что 17 апреля в Удмуртии пройдут масштабные учения, касающиеся и противопаводковой ситуации, и старта пожароопасного сезона. В рамках учений проверят готовность всех сил и средств.
Фото - Валерия Терокова, Пресс-служба ГУ МЧС России по УР
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