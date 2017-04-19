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В Ижевске проведут спецгашение почтовой карточки к юбилею Кулаковой

18 апреля
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Pjqfczvwovy В Ижевске проведут спецгашение почтовой карточки к юбилею Кулаковой

20 апреля в 15 часов в здании Ижевского почтамта пройдет торжественное спецгашение почтовой карточки, выпущенной к юбилею одной из самых титулованных уроженок республики – прославленной лыжницы Галины Алексеевны Кулаковой.

Юбилейная почтовая карточка с изображением легендарной лыжницы и ее автографом выпущена Удмуртским филиалом Почты России ограниченным тиражом, сообщают в Минспорте Удмуртии.

В церемонии спецгашения примут участие исполняющий обязанности Руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов, директор Удмуртского филиала Почты России Андрей Сивцов и виновница торжества – 4-кратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира, обладательница первого Кубка мира, кавалер Серебряного олимпийского ордена, 39-кратная чемпионка СССР Галина Кулакова.

Гости и участники мероприятия, а также клиенты почты смогут стать обладателями уникальной карточки, а также лично получить автограф у прославленной спортсменки.

Погасить почтовую карточку в этот день можно будет оригинальным сувенирным штемпелем, изготовленным по заказу УФПС Удмуртской Республики к торжеству.

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