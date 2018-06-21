Главной темой обсуждения стало совершенствование законодательства в области оборота гражданского оружия. С идеями по его развитию в начале текущего года выступил концерн «Калашников», а Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил провести заседание профильного комитета Государственной Думы в Ижевске.
Открывая выездное заседание, председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что внесение поправок позволит повысить конкуренцию на рынке, качество выпускаемой продукции, поддержать отечественных производителей и убрать ограничения, сужающие рынок. «В то же время нормы должны быть выверенными и взвешенными, разработанными с привлечением всех заинтересованных сторон. Необходимы поэтапные качественные изменения, без революций. Расширяя возможности для граждан, необходимо исключить узкие места, оставить на высоком уровне контроль и безопасность», - сказал депутат.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев доложил о сути предлагаемых изменений. Так, предлагается уточнить условия приобретения гражданами охотничьего оружия с нарезным стволом, сократив необходимый для покупки срок владения гладкоствольным оружием с 5 до 3 лет. Кроме того, предлагается увеличить максимальное число единиц оружия с 5 до 10 и дать производителям патронов возможность приобретать оружие под производимый патрон для контрольных отстрелов.
Особо был затронут вопрос сервисного обслуживания гражданского оружия. Предлагается законодательно отрегулировать эту отрасль, обеспечив доступ сертифицированного малого бизнеса к оказанию услуг по ремонту. Эрнест Валеев также сообщил, что поправки впервые базируются на предложениях производственных предприятий, а не регулятора.
Представители силовых ведомств согласились с большей частью предложений, однако призвали подойти к планируемым изменениям стратегически, развивая и смежные отрасли, в частности культуру обращения с оружием.
Позицию республиканской власти в ходе общения с журналистами обозначил первый заместитель Председателя Правительства Удмуртии Александр Свинин. «Мы поддерживаем предложения, озвученные сегодня. Кроме того, что это вопрос безопасности, это вопрос и экономический. Будет расти производство гражданской продукции - будет укрепляться и положение наших предприятий, появятся новые рабочие места, увеличатся налоговые поступления», - сказал он.
Ожидается, что поправки будут внесены на рассмотрение до конца весенней сессии.
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