27 января в Ижевске в сквере Победы состоялось памятное мероприятие, посвящённое Международному дню памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Этот день утверждён Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) 1 ноября 2005 года.
Инициатором мероприятия стала еврейская община города Ижевска.
Участники мероприятия возложили цветы к Мемориалу «Вечный огонь» в сквере Победы. Перед присутствующими с памятным словом выступили Михаил Владимирович Голуб, председатель местной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Еврейская община города Ижевска «Звезда Давида», Марк Эльевич Гольдин , председатель общественной организации «Общинный центр еврейской культуры Удмуртской Республики», Алексей Михайлович Прасолов, руководитель депутатской фракции «Единая Россия».
Фото: facebook.com
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