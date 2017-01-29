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В Ижевске прошло памятное мероприятие, посвящённое Международному дню памяти жертв Холокоста

28 января
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16298731 10211856436196768 8144323631637693430 n В Ижевске прошло памятное мероприятие, посвящённое Международному дню памяти жертв Холокоста

27 января в Ижевске в сквере Победы состоялось памятное мероприятие, посвящённое Международному дню памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Этот день утверждён Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) 1 ноября 2005 года.

Инициатором мероприятия стала еврейская община города Ижевска.

Участники мероприятия возложили цветы к Мемориалу «Вечный огонь» в сквере Победы. Перед присутствующими с памятным словом выступили Михаил Владимирович Голуб, председатель местной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Еврейская община города Ижевска «Звезда Давида», Марк Эльевич Гольдин , председатель общественной организации «Общинный центр еврейской культуры Удмуртской Республики», Алексей Михайлович Прасолов, руководитель депутатской фракции «Единая Россия».

Фото: facebook.com

Метки: Международный день памяти жертв Холокоста памятное мероприятие Ижевск

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