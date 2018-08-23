В шествии приняли участие Почётные граждане Ижевска, члены Правительства, депутаты Госсовета Удмуртии, Городской думы города Ижевска, активисты Молодой Гвардии, представители Молодёжного парламента Удмуртии, общественных организаций, жители и гости столицы.
Участников торжественного мероприятия от имени Главы Удмуртии Александра Бречалова и регионального Правительства с Днём Государственного Флага Российской Федерации тепло и сердечно приветствовал Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов. Он, в частности, сказал: «Российский триколор – символ страны, символ её суверенитета и независимости, способности защищать и отстаивать свои интересы.
Этот символ объединяет нас, вызывает гордость за историю России и желание вписать свою яркую страницу в развитие этой истории. Российский триколор – на форме наших спортсменов, отстаивающих честь страны, но гораздо важнее, что флаг нашей страны греет их сердца в самый ответственный момент.
Символ страны является также неотъемлемой частью формы защитников Родины, тех, кто стоит на страже безопасности государства, а также неприкосновенности Флага Российской Федерации.
Звезда Героя России является высшей наградой, которой отмечаются истинные сыны своей Родины. И недаром её составной частью является российский триколор.
Мы ценим и дорожим символ нашей Родины, великой России, неотъемлемой частью которой является прекрасная Удмуртская Республика. Пусть этот день добавит нам гордости, осознания того, что Россия является очень мощной, великой державой, а Удмуртия – важным субъектом единой России. С Днём российского флага, дорогие друзья!».
Организаторы мероприятия подготовили для гостей и ижевчан насыщенную программу. По окончании торжественной части праздника у монумента «Навеки с Россией» желающие могли участвовать в блиц-викторине «Что мы знаем о Российском флаге». В рамках городской акции «Мы – граждане России!» была организована раздача ленточек «Триколор» с информацией о флаге Российской Федерации.
Прошли мастер-классы по изготовлению воздушного змея в цветовой гамме триколора, а также по аквагриму. На фоне флага всем желающим была предоставлена возможность приклеивать цветы из бумаги с пожеланиями – белого, синего и красного цвета. Затем состоялся концерт с участием творческих коллективов города. Завершились праздничные мероприятия дискотекой «3 COLOR PARTY».
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