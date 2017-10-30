«Витязи» над водой
Событием года стало появление над Ижевском самолетов СУ-30СМ пилотажной группы «Русские витязи». Во многом они сделали успешной акцию Министерства обороны России «Твой выбор», цель которой – привлечение молодежи на контрактную службу.
В электронных СМИ стала гулять фраза о 50 тысячах ижевчан, пришедших на акцию. Конечно же, количество зрителей никто не считал. Можно только согласиться с тем, что почти весь город вышел на улицы. И «Русские витязи» оправдали ожидания. Разговоры на улицах, дома и на работе, высказывания в социальных сетях подтверждают, что равнодушных не осталось. Люди не скрывают, что испытали испуг во время разведывательного полета в четверг. Единичный самолет ревом и грохотом двигателей переполошил жителей. Тем более что из-за низкой облачности и накрапывающего дождя, а потом и сильного дождя, казалось, что прилет «Русских витязей» могут отменить. Но к 11 часам утра развиднелось и выглянуло солнышко, а с неба послышались рев и гул, сравнимые… с сильнейшей грозой. Но затем прилет четверки самолетов не то что успокоил горожан, но вызвал восторг и восхищение. И звук был менее громкий, и красота полета ромбом почти заворожила. Оставались только сомнения – позволит ли погода провести авиашоу в полном объеме.
Нельзя назвать погоду идеальной, но и в субботу к моменту прилета «Русских витязей» солнце светило в прогалах облаков. Четверка самолетов была обнаружена знатоками издалека, до слышимости гула двигателей. А потом они дали копоти, выражаясь по-дворовому. Авиашоу – такое дело, что кажется: самолеты летят не только над двором, но и над твоим балконом. Эти 25 минут кому-то могли изменить жизнь. Можно было написать заявление на контрактную службу, решить поступать в авиационный вуз. А можно просто гордиться тем, что это наши летчики, наши самолеты. И вместе с ними мы достойны высокой мечты, а не только будничного добывания хлеба насущного.
Немногим больше 40 человек обратились к работникам военкомата с заявлениями на контрактную службу, но через агитационную палатку прошли 500 человек, как считает майор Сергей Родинко. Я стоял рядом и скажу, что в палатку еще входило немало любопытствующих девушек и женщин. Их не брали на учет, но они тоже могут со временем повлиять на выбор своих родных и близких.
А рядом стояла палатка военных авиационных вузов. Там интересующихся было гораздо больше. Можно было прикоснуться к гермошлему и летному костюму. Одна из горожанок при мне сказала офицеру: «Моя дочь хочет стать космонавтом». Офицер тут же взял со стола и протянул рекламный буклет вуза. Кстати, среди приехавших из Воронежской академии преподавателей был наш земляк (из поселка Пугачево) Иван Семакин. Вуз принимает около двух тысяч человек в год, так что если есть крепкое здоровье и большое желание летать или работать с военной авиатехникой, то поступить можно. Вуз отбирает лучших, но ведь не боги горшки обжигают! Иван Семакин говорит, что многие школьники теряются, скромничают, боятся задать вопрос, поэтому в агитационных поездках он больше надеется на родителей. Действительно, родители на набережной задавали много вопросов - офицеры не скучали.
Поздравил горожан со сцены заместитель главнокомандующего Военно-космических сил России Андрей Казакевич. Концерт московских артистов вместе с удмуртскими ансамблями поддержал праздничное настроение. Содержимого полевых кухонь и мобильных печек, конечно, не хватило на такую массу народа. Подразделения МЧС, УФСИН и военно-патриотические отряды на набережной показали себя профессионалами в своем деле. И оружие можно было на себя примерить, и пайки армейские оценить. Акция в целом удалась, а то, что транспорт не справился с развозкой горожан по домам, так это звонок – транспортная система города не готова к пиковым нагрузкам, тем более неожиданным.
В тему
Группа «Русские витязи» существует 28-й год. Она была сформирована на авиабазе Кубинка в Подмосковье и продолжает там базироваться. Состав в ней менялся, служили более 30 пилотов, но высочайший класс летного мастерства не вызывает сомнений. Самолеты СУ-27 этой группы видели на авиашоу в разных странах мира. В небе Китая и Малайзии они выступали трижды, над Бахрейном, Словакией, Францией и Объединенными Арабскими Эмиратами дважды. С их мастерством знакомы в США, Канаде, Индии, Австрии, Чехии, Венгрии и других странах. А свой первый международный показательный полет «Русские витязи» сделали в Польше, над городом Пльзень в 1991 году. «Русские витязи» – постоянные участники авиасалона МАКС под Москвой, они летели в воздушном строю на Параде Победы над Красной площадью. «Русские витязи» выступают и совместно с группой «Стрижи», которая тоже базируется в Кубинке.
Фото: Александр ГОРБУНОВ
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