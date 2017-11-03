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В Ижевске прошла акция по сохранению исторических зданий города

2 ноября
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Рейд «С чего начинается родина» провели активисты ОНФ

Img 9961 В Ижевске прошла акция по сохранению исторических зданий города

Активисты Общероссийского народного фронта в Удмуртии провели акцию по сохранению культурно-исторического наследия «С чего начинается Родина», сообщает пресс-служба регионального отделения. Вместе с представителями регионального агентства по государственной охране объектов культурного наследия, республиканского министерства культуры, регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, администрации Ижевска и любителями-экскурсоводами общественники провели рейд по историческому центру города.

«В центре внимания нашей акции «С чего начинается Родина» – состояние объектов, являющихся памятниками истории и культуры федерального и регионального значения. К сожалению, некоторые исторические и архитектурно ценные здания в настоящее время находятся в «подвешенном» состоянии. Поэтому необходимо решение по их спасению, чтобы не утерять навсегда», – подчеркнул руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Игорь Гвоздев.

Рейд стартовал с дворянской усадьбы, известной в Ижевске как Генеральский дом. Сейчас в нем размещается музей города Ижевска. Памятник регионального значения находится в муниципальной собственности. 160-летнее здание остро нуждается в реставрации, но по словам представителя городской администрации, отремонтировать его за счет бюджета не представляется возможным. Хотя по его реставрации в течение двух последних лет были разработаны проекты как с точки зрения туристической привлекательности, так и инвестиционной. Но на сегодняшний день инвестор так и не нашелся. По мнению экспертов ОНФ, «заморозка» реставрации может привести к необратимым последствиям.

Сложность восстановительных работ ансамбля зданий купца Ивана Бодалева заключается в разделе собственности. Памятник регионального значения находится в федеральной собственности. Хозяйственный спорный вопрос стал камнем преткновения и для строительства разрушенного исторического здания торговой лавки XIX века, входящей в ансамбль купеческих зданий на улице Горького. Как пояснила специалист регионального агентства по госохране объектов культурного наследия памятников, у собственника здания, который получил разрешение на проведение работ, возникли претензии к подрядчику. Прошла техническая экспертиза, дело обсуждается в суде. Сейчас замороженная стройка постепенно превращается в свалку. А вот проект реставрации другого объекта в этом же ансамбле, известного как торговое заведение Оглоблина и находящегося в частной собственности, в настоящее время, как выяснилось, проходит процедуру согласования и, возможно, в будущем году уже начнутся работы.

Неопределенной остается пока судьба еще одного из самых старинных и красивых исторических зданий Ижевска – Дома Лятушевича, хотя совсем недавно проблема с реставрацией была решена за счет частных инвестиций. Но из-за территориального вопроса по капитальному ремонту национальной библиотеки, рядом с которой расположен объект культуры, предполагаемый инвестор отказался от обязательств по его восстановлению. Участники рейда были единодушны, что памятник необходимо спасать, как и другие объекты историко-культурного наследия. Заместитель министра культуры Удмуртии Петр Данилов видит его дальнейшее использование в качестве литературного музея. Участники акции согласились обсудить предложение регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры о создании совета при главе Удмуртии по культурному наследию, чтобы консолидировано решать все вопросы по сохранению и использованию объектов старины.

В ближайшее время региональное отделение Народного фронта планирует обсудить итоги рейда и вопросы по сохранению памятников истории и культуры в формате круглого стола.

Фото: ОНФ в УР

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