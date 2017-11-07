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В Ижевске прошел женский турнир по мини-футболу

6 ноября
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Обладательницей Кубка Ижевска стала первая команда «Кристалл»

%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b5%d1%80%d1%8b В Ижевске прошел женский турнир по мини-футболу

Девичьи финты

В последние выходные октября состоялся женский турнир по мини-футболу.

Инициативу проявил заслуженный тренер Удмуртии Александр Заикин. Игры шли в манеже у ижевского стадиона «Торпедо».

В первом городском турнире по мини-футболу участвовали девочки 10-12 лет. Лидерами в турнире поначалу проявили себя команды «Кристалл» и «Созвездие», но и молодая команда «Торпедо» не затерялась, за которую выступали 10-летние девчонки тренера Марии Бабушкиной. Под ее руководством юное «Торпедо» сумело занять третье место из шести команд. Мария Бабушкина известна как форвард основной команды «Торпедо», получившей право в этом сезоне выступать в финале первенства России (по первой лиге).

Обладательницей Кубка Ижевска стала первая команда «Кристалл», а второе место заняла вторая команда этого же клуба. Тренирует игроков обеих команд Елена Кузнецова. Зрителям турнир понравился. Есть намерение сделать его традиционным.

Павел КУЛЬКОВ

На снимках: Команды-призеры с наградами. Фото автора

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