Девичьи финты
В последние выходные октября состоялся женский турнир по мини-футболу.
Инициативу проявил заслуженный тренер Удмуртии Александр Заикин. Игры шли в манеже у ижевского стадиона «Торпедо».
В первом городском турнире по мини-футболу участвовали девочки 10-12 лет. Лидерами в турнире поначалу проявили себя команды «Кристалл» и «Созвездие», но и молодая команда «Торпедо» не затерялась, за которую выступали 10-летние девчонки тренера Марии Бабушкиной. Под ее руководством юное «Торпедо» сумело занять третье место из шести команд. Мария Бабушкина известна как форвард основной команды «Торпедо», получившей право в этом сезоне выступать в финале первенства России (по первой лиге).
Обладательницей Кубка Ижевска стала первая команда «Кристалл», а второе место заняла вторая команда этого же клуба. Тренирует игроков обеих команд Елена Кузнецова. Зрителям турнир понравился. Есть намерение сделать его традиционным.
Павел КУЛЬКОВ
На снимках: Команды-призеры с наградами. Фото автора
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