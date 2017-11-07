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В Ижевске прошел полумарафон, посвященный государственности Удмуртии

6 ноября
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Его провел клуб любителей бега «Италмас». Забег прошел по трассе в ижевском парке имени Кирова.

Dm1spjj43wg В Ижевске прошел полумарафон, посвященный государственности Удмуртии

«Италмас» верен традиции

Абсолютным победителем в этом полумарафоне стал Владислав Белослудцев (Кезский район). Ему понадобились 1 час 13 минут и 21 секунда, чтобы преодолеть 21,5 километра. Павел Максимов (Игра) отстал от победителя на четыре минуты 40 секунд, а третьим финишировал Иван Чухланцев (Сарапул) еще на 40 секунд позднее.

В забеге приняли участие 12 женщин. Первой среди них преодолела дистанцию Алена Пантюхина (Можга). Она пробежала полумарафон за один час 38 минут 44 секунды.

Поскольку КЛБ «Италмас» – организатор этих соревнований, то некоторые его сильные бегуны не вышли на старт, а выполняли обязанности судей. Например, Александр Данилов (Ижевские электрические сети) в октябре пробежал 100-километровую дистанцию в Набережных Челнах. Затратил на это 8 часов 53 минуты 09 секунд. Александр Данилов стал победителем этой гнки на выживание.

– По кругу в 6 с половиной километров бежать длинную 100-километровую дистанцию намного легче, чем, например, марафоны внутри легкоатлетического манежа. Я настраивался на то, что будет тяжело. А получилось не в такой степени тяжело. Мне удалось выдержать уверенный медленный темп. Не поддался на азарт убежавших вперед меня, а потом потихоньку их «собирал» в течение забега, - рассказал Александр Данилов. Эту же 100-километровую дистанцию преодолел в Набережных Челнах и ижевчанин Виктор Шмидт, в последнее время перешедший с велосипеда на легкоатлетические соревнования. Виктор Шмидт решил, что восстановился за две недели, пробежал полумарафон в Ижевске и в итоге занял 19-е место.

Спрашиваю Александра Данилова: «Почему не стартовал с прицелом на призовое место. Наверняка вместо тебя можно было найти кого-то на должность судьи?»

– Кому-то же все равно надо быть судьей. А если честно, то внутри семьи недовольны тем, что на большинство соревнований требуются стартовые взносы, и это гарантированный расход, а выиграть призовые далеко не всегда удается, хотя этот сезон можно считать успешным, - ответил один из сильнейших бегунов-любителей.

Молодцы легкоатлеты из «Италмаса», могут взять на себя дополнительные обязанности и поддерживать соревновательную традицию.

Фото: vk.com

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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