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В Ижевске прошел общегородской субботник

22 апреля
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0 mediagal 69781 1 В Ижевске прошел общегородской субботник

22 апреля в Ижевске прошел общегородской субботник. Вместе с горожанами на уборку вышли Глава Ижевска Юрий Тюрин, Председатель Городской думы города Ижевска Олег Гарин, заместители Главы Администрации города, руководители и сотрудники структурных подразделений. Они навели порядок рядом со зданием муниципалитета, раскидывали снег, убирали сухую траву и мусор, сообщает информационно-аналитическое управление столичного муниципалитета.

— В этом году определены три даты общегородских субботников - 15, 22 и 29 апреля. Но жители, трудовые коллективы предприятий и организаций, представители общественных объединений, школьники, студенты могут провести генеральную уборку территорий и в любое другое время. Главное - сделать наш город чище, - сказал Глава Ижевска Юрий Тюрин. - Проведение весенних субботников в столице Удмуртии стало доброй традицией. Мы каждый год обращаемся к нашим горожанам, и они откликаются. Я сейчас ехал по городу и видел, что горожане наводят порядок у образовательных организаций, у предприятий «Ижсталь», «Аксион-холдинг». Хочется сказать спасибо тем горожанам, которые поддержали нашу инициативу и вышли на субботник.

Дорожные службы убирают с проезжих частей смет - песок, камни и мусор, скопившиеся за зиму, подготовлены поливомоечные машины, и, как только сойдет весь снег и установится плюсовая температура, они выйдут на улицы города и промоют асфальт от оставшегося песка.

Субботники проходят во всех районах Ижевска. В частном секторе жителям предложено вынести на дорогу перед домом весь ненужный хлам, остатки стройматериалов, которые лежат годами на приусадебных участках, чтобы собрать этот мусор и вывести на свалку.

— Проведение субботников - очень нужное и важное дело. Но обращаюсь к жителям: мы живем в столице республики, и столичным жителям не пристало мусорить на улицах, от культуры горожан напрямую зависит чистота в нашем городе. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, - сказал Ильдар Бикбулатов, первый заместитель главы администрации Ижевска.

Все желающие принять участие в субботниках могут обратиться в районные администрации или управляющие компании, чтобы получить необходимый инвентарь и мешки для сбора мусора. Собранный в мешки мусор работники Дорожного ремонтно-эксплуатационного управления собирают и вывозят на свалку.

Следующий общегородской субботник пройдет 29 апреля.

Фото: izh.ru

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