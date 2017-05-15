Главная » Происшествия » В Ижевске произошло ДТП с участием «скорой»

В Ижевске произошло ДТП с участием «скорой»

15 мая
1

В результате столкновения автомобилей три человека получили травмы

%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f 2 %d0%b0 %d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%8f %d1%84.1 В Ижевске произошло ДТП с участием «скорой»

В воскресенье, 14 мая, в Ижевске произошло ДТП с участием скорой медицинской помощи.

Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД по Удмуртии, в 9 часов 35 минут на регулируемом перекрестке улиц 40 лет Победы и 10 лет Октября Ижевска 64-летний водитель автомобиля «KIA SOUL», мужчина 1953 года рождения, совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, под управлением мужчины 1985 года рождения.

В сообщении отмечается, что «скорая» двигалась с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.

В результате ДТП водитель автомобиля «KIA SOUL» и пассажиры автомобиля скорой медицинской помощи – женщина 1975 года рождения и мужчина 1958 года рождения, получили травмы.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, что в соответствии с пунктом 3.2 Правил дорожного движения РФ, при приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства.

Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

Фото: УГИБДД по УР

Комментарии

1 комментарий

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

  • Сергей Бызов
    15 мая, 18:13
    Ответить
    ГАИ МВД по УР говорят правду, никогда не говорят неправды и всей правды. Требования п. 3.2 это к водителю Киа. А вот скорой мог воспользоваться правом первоочередного проезда только при условии выполнения требований п. 3.1. Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 6 (кроме сигналов регулировщика) и 8 - 18 настоящих Правил, приложений 1 и 2 к настоящим Правилам при условии обеспечения безопасности движения. А вот убедился он в этом или нет доследование и суд выяснят.

Читать также

В Удмуртии оцепили банк по вине забывчивой ижевчанки
15 мая
Подозрительным предметом оказалась коробка с женскими туфлями...
В Ижевске восьмилетний велосипедист пострадал в ДТП
14 мая
В Удмуртии из-за возгорания автомобиля погиб водитель
13 мая
Житель Завьяловского района сделал сиротами троих детей
12 мая

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо