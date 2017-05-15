В воскресенье, 14 мая, в Ижевске произошло ДТП с участием скорой медицинской помощи.
Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД по Удмуртии, в 9 часов 35 минут на регулируемом перекрестке улиц 40 лет Победы и 10 лет Октября Ижевска 64-летний водитель автомобиля «KIA SOUL», мужчина 1953 года рождения, совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, под управлением мужчины 1985 года рождения.
В сообщении отмечается, что «скорая» двигалась с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.
В результате ДТП водитель автомобиля «KIA SOUL» и пассажиры автомобиля скорой медицинской помощи – женщина 1975 года рождения и мужчина 1958 года рождения, получили травмы.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, что в соответствии с пунктом 3.2 Правил дорожного движения РФ, при приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства.
Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
Фото: УГИБДД по УР
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.