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В Ижевске проходит заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО

12 марта
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Сегодня, 12 марта, с рабочим визитом в Удмуртии находятся полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

00d4474d0330d27fbc852cb71cc05f81 В Ижевске проходит заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО

Сейчас в зале Доме дружбы народов полпред проводит заседание Окружного Совета, который посвящён вопросам реализации в регионах Приволжского федерального округа мероприятий по выявлению, поддержке, развитию способностей и талантов детей и молодёжи и её кадровому продвижению. В совещании принимают участие главы всех субъектов ПФО.

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Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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