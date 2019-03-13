Сейчас в зале Доме дружбы народов полпред проводит заседание Окружного Совета, который посвящён вопросам реализации в регионах Приволжского федерального округа мероприятий по выявлению, поддержке, развитию способностей и талантов детей и молодёжи и её кадровому продвижению. В совещании принимают участие главы всех субъектов ПФО.
Главная » Общество » В Ижевске проходит заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО
В Ижевске проходит заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО
12 марта0
Сегодня, 12 марта, с рабочим визитом в Удмуртии находятся полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.
В Ижевске проходит заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО
Читать также
Бизнесмены Удмуртии смогут сократить расходы при внедрении интернета вещей в производство
13 марта
**Это стало возможным благодаря запуску компанией МТС на территории республики первой сети на основе ...
В Удмуртии пройдёт рыболовный фестиваль среди инвалидов
13 марта
**Республиканский зимний рыболовный фестиваль состоится 23 марта в Ижевске (городской пруд, Южная наб...
Совместное выездное совещание Секретаря Совета Безопасности России и Полномочного представителя Президента РФ в ПФО в Ижевске
12 марта
**Сегодня Николай Патрушев и Игорь Комаров в столице Удмуртии провели совместное совещание с главами ...
Совет при полномочном представителе РФ в ПФО: продвижение талантливой молодёжи
12 марта
**12 марта 2019 года в Ижевске состоялся Совет при полномочном представителе Президента РФ в ПФО, где...
Вопросы и ответы
вопрос 21 июня 2016ответ
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработкаответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отецответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Час письма
Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.