Бизнесмены Удмуртии смогут сократить расходы при внедрении интернета вещей в производство **Это стало возможным благодаря запуску компанией МТС на территории республики первой сети на основе ...

В Удмуртии пройдёт рыболовный фестиваль среди инвалидов **Республиканский зимний рыболовный фестиваль состоится 23 марта в Ижевске (городской пруд, Южная наб...

Совместное выездное совещание Секретаря Совета Безопасности России и Полномочного представителя Президента РФ в ПФО в Ижевске **Сегодня Николай Патрушев и Игорь Комаров в столице Удмуртии провели совместное совещание с главами ...