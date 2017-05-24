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В Ижевске проходит «Строительная неделя»

24 мая
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В открытии строительной выставки принял участие и.о. премьер-министра Удмуртии Виктор Савельев

Zhifdofisda В Ижевске проходит «Строительная неделя»

В открытии строительной выставки принял участие и.о. премьер-министра Удмуртии Виктор Савельев, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«По многим позициям в строительной отрасли республики – стабильные и растущие показатели. Это касается финансирования ввода объектов соцсфры и жилья. Но есть принципиальные изменения. В обществе сформировался запрос на эффективность. В условиях жёсткой экономии востребована продукция предприятий, сумевших модернизировать мощности и оптимизировать процессы. Именно такие предприятия сегодня занимают ниши, которые высвободились в результате санкционной политики. Поэтому особое внимание в экспозиции приковано к стендам, где представлены новые строительные технологии и инновационные продукты – в том числе образовательные. Убеждён, что выставка послужит стимулом для модернизации ряда производителей из Удмуртии – и в конечном итоге позволит в большей степени насытить внутренний строительный рынок собственными конкурентоспособными товарами», - прокомментировал председатель правительства.

Он добавил, что неизбежная перезагрузка отрасли отразится и на способах и форматах её продвижения. Строительным выставкам и форумам также предстоит найти и занять свободные «рыночные ниши» и побороться за нового потребителя. Первые шаги на этом пути уже сделаны. За счёт интеграции с выставкой «Загородный дом» «Строительная неделя» зашла в принципиально новый растущий сегмент индивидуального строительства.

Совершенно особую аудиторию – общественников и собственников многоквартирных домов – привлечёт на выставку конференция, посвящённая комфортной городской среде, а значит – ремонту и благоустройству городских парков и дворов.

«Мы поддерживаем такой комплексный, ориентированный на привлечение конкретных потребителей подход, – и планируем усилить его в перспективе, при планировании и организации новых мероприятий, нацеленных на развитие системообразующих отраслей экономики региона, таких как строительство», - сказал Виктор Савельев.

«Строительная неделя» организована при поддержке Правительства Удмуртской Республики, Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Администрация города Ижевска, «Союза строителей Удмуртии». Выставка «Город XXI века» проходит под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. В мероприятии принимают участие 52 предприятия из 8 регионов России. Участники демонстрируют новые технологии и материалы – от решений по технологическому и коммерческому учету водных ресурсов до разработок в области наноиндустрии для строительной отрасли, представленных одним из предприятий Группы «Роснано».

Фото: ВЦ «УДМУРТИЯ».

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