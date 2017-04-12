Сегодня в рамках Дня Государственного Совета в Ижевске проходит обсуждение актуальных для муниципалитета вопросов на восьми площадках.
На открытии мероприятия в администрации города Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев отметил, что такая практика уже показала свою эффективность.
По итогам предыдущих Дней Государственного Совета в муниципальных образованиях принято 11 республиканских законов. Подготовлены и направлены в парламент страны две законодательные инициативы.
Одна из них как раз сегодня будет рассматриваться на пленарном заседании Государственной Думы России. Речь идёт о внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об актах гражданского состояния». Изменения касаются установления отцовства при определенных ситуациях. Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал и рекомендовал проект федерального закона принять в первом чтении.
Владимир Невоструев напомнил, что с просьбой изменить российское законодательство в части установлении отцовства обратились глазовчане во время проведения Дня Государственного Совета в городе Глазове в мае 2015 года.
Председатель Государственного Совета отметил, что главной задачей Дня республиканского парламента в Ижевске является решение актуальных для города вопросов.
«Сегодня уже готов рабочий вариант законопроекта о дополнительной поддержке города Ижевска, как столицы Удмуртской Республики. Предполагается финансово поддержать столичный статус города. Прежде всего, это позволит благоустроить Ижевск, усовершенствовать инфраструктурные объекты. Одним словом, сделать всё, чтобы город стал удобным для горожан, и приятным для гостей», - сказал Владимир Невоструев.
При обсуждении этого законопроекта он попросил постоянные комиссии Госсовета учесть все нюансы по курируемым ими направлениям. «Необходимо, чтоб закон стал действенным инструментом для решения актуальных проблем Ижевска», - подчеркнул спикер республиканского парламента.
Пресс-служба Госсовета Удмуртии
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