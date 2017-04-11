По информации института «Удмуртгипроводхоз», пик паводка придется на 16-26 апреля, объем ожидаемого половодья в этом году составит 150-200 миллионов кубометров, максимальный среднесуточный расход половодья - 140-190 кубометров в секунду. Весенняя вода через водосбросное сооружение Ижевского гидроузла может быть пропущена при максимальных сбросных расходах 90-110 кубометров в секунду или около 10 миллионов кубометров в сутки. При обозначенных параметрах половодье может пройти ровно, спокойно, не вызывая подтопления в нижнем течении реки Иж.
Как сообщил Сергей Коновалов, начальник отдела водного хозяйства Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Ижевска, с 6 апреля проводятся работы по монтажу насосно-силового оборудования двух насосных станций гидроузла Ижевского водохранилища, проведены работы по укреплению проблемных участков ограждающей дамбы по левому берегу реки Иж, на дамбе организовано круглосуточное дежурство. На эти цели из городского бюджета выделено 488 тысяч рублей.
Работы по пропуску весеннего паводка завершаются в Первомайском и Ленинском районах Ижевска, при необходимости будет проводиться откачка воды с территорий, подверженных подтоплению.
Составлен список жилых домов, предприятий и организаций, которые могут попасть в зону возможного подтопления. В пик паводка жителям подтопленных микрорайонов будет организован подвоз воды, дров, спасательных средств.
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