Энергетики, совместно с крупнейшими управляющими компаниями Ижевска и МУП «Водоканал», продолжают работы по внедрению единого платёжного документа. Основная часть замечаний по квитанциям за февраль устранена.
– Корректировка задолженности (как переплаты, так и долга) по услугам, входящим в Единый платежный документ, выполнена, - рассказывает Валерий Шульмин, директор по биллингу и клиентскому сервису Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». - К сожалению, не обошлось без сбоев. Так в части квитанций корректировка не отобразилась в печатном документе. Для пояснения формирования суммы задолженности по итогу месяца мы подготовили реестр и разместили его на сайте компании. В этом реестре дано разъяснение по формированию задолженности на конец расчётного периода.
Поиск по таблице возможен как по адресу, так и по номеру лицевого счета квитанции.
Фото: ijevsk.bezformata.ru
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