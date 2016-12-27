Сотрудники Управления ФСКН России по Удмуртской Республике пресекли деятельность группы лиц, осуществлявших в Ижевске производство и сбыт психотропного вещества амфетамин.
Около месяца назад информация о распространении в определенных кругах ижевской молодежи партий амфетамина была получена сотрудниками наркоконтроля. При проверке данной информации оперативники установили, что по всем признакам в Ижевске кто-то занимается производством данного психотропа. Был очерчен круг подозреваемых, проведены соответствующие оперативно-разыскные мероприятия. Вскоре личности причастных к обороту психотропа ижевчан были установлены. Очередную попытку сбыта 114 граммов амфетамина наркоконтроль пресек, задержав наиболее активных членов преступной группы с поличным.
Всего в состав группы «варщиков» входили три лица. Все они ранее были судимы, причем двое – за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Непосредственно синтезом амфетамина занимался один из подельников, остальные участвовали в обеспечении подпольного производства и в сбыте психотропа.
Реактивы и оборудование для своей лаборатории они закупили через Интернет. Выезжали на варку на природу, проводя реакции синтеза прямо на берегу Ижевского пруда. При этом старались выглядеть, как группа отдыхающих. Хранили полученный раствор амфетамина и все остальное добро в гараже одного из членов преступной группы. В одной из лесопосадок в Октябрьском районе оборудовали тайник, куда прятали готовый амфетамин. Сбывали свой товар среди молодежи.
При обследовании гаража оперативники обнаружили и изъяли 2,3 литра оставшейся после синтеза реакционной смеси, что в сухом остатке давало более 370 граммов амфетамина. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 228 Уголовного кодекса.
Управление ФСКН России по Удмуртской Республике обращается к жителям Удмуртии с просьбой: если вам известны факты культивации и продажи наркотиков, адреса наркопритонов – звоните! Телефон дежурной части Управления ФСКН России по Удмуртской Республике (3412) 44-77-33 и «Телефон доверия» наркоконтроля (3412) 44-77-55 работают в круглосуточном режиме.
Олег САМАРИН
Фото: severpost.ru
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