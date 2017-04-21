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В Ижевске предупреждают об усилении ветра

21 апреля
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Veter v moskve В Ижевске предупреждают об усилении ветра

В Ижевске предупреждают об усилении ветра. По информации Удмуртского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 16 часов пятницы, 21 апреля, в Ижевске ожидается усиление западного ветра 15-17 м/с.

Органы местного самоуправления Ижевска рекомендуют горожанам соблюдать меры предосторожности.

В связи с осложнением дорожных и метеорологических условий Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает водителям транспортных средств о необходимости соблюдать безопасную дистанцию, следует выбирать скоростной режим с учетом состояния дороги, избегать маневрирования на высоких скоростях и резкого торможения. При перестроении необходимо помнить, что движущиеся сзади вас водители на скользком покрытии не всегда могут отреагировать на ваши действия своевременно.

Особую осторожность необходимо проявлять в темное время суток при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, а также в местах, где велика вероятность появления людей на дороге.

Пешеходам в темное время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендовано пользоваться световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств, а также учитывать, что гололед на дорогах увеличивает тормозной путь транспортных средств.

Фото: vm.ru.

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