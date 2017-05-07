Программа «Таланты Удмуртии» собрала на 60-й фестиваль имени П.И. Чайковского признанных музыкантов и исполнителей.
В пятницу, 5 мая, в сцене Национального театра Удмуртии известные музыканты и исполнители представили своё искусство в уникальной программе «Таланты Удмуртии», прошедшей в рамках 60-го фестиваля «На родине П.И. Чайковского».
Концертную программу посетил временно исполняющий обязанности Главы УР Александр Бречалов в сопровождении своей семьи.
Перед началом Александр Бречалов поприветствовал участников мероприятия: «Сегодня в зале находится моя мама, которая приобщила меня к классической музыке. Мой первый месяц работы в должности исполняющего обязанности Главы УР дал мне возможность познакомиться с замечательными людьми, но это пока в большей степени были люди, которые представляли военно-промышленный комплекс, бизнес или спорт. И вот сегодня к моей радости я имею счастье познакомиться с великими талантами, музыкантами, которые своим творчеством прославляют Удмуртскую Республику и ездят по всему миру. Фестиваль имени П.И. Чайковского - это большое культурное событие для нашего региона, и мы должны сделать так, чтобы о нём узнали как можно больше людей, должны чаще приглашать на фестиваль самых ярких звезд искусства. Со своей стороны я обещаю всемерную поддержку фестивалю, мы сделаем всё, чтобы культура и искусство в Удмуртии развивались на самом высоком уровне».
В концерте приняли участие: Мария Пахарь (сопрано) — солистка Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (г. Москва), приглашенная солистка Большого театра, участница телевизионного проекта канала «Культура» «Большая опера»; Александра Шулятьева (меццо-сопрано) — заслуженная артистка Удмуртии, солистка театра Новая опера (г. Москва), частая гостья программы «Романтика романса» канала «Культура»; Александр Перевощиков (тенор) — солист Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. Глинки; Михаил Шиляев (фортепиано) — лауреат международных конкурсов на Ибице и в Бирмингеме, победитель конкурса им. Бетховена в Лондоне, лауреат премии им. Майры Хесс, обладатель гранта Фонда Руджеро Риччи, обладатель золотой медали им. Бетховена от английского общества Worshipful company of musicians и приза фирмы Steinway & Sons.
Солисты выступили с Государственным симфоническим оркестром Удмуртской Республики, дирижировал которым Виктор Олин — главный дирижёр Краснодарского музыкального театра.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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