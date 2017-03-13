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В Ижевске представили новую модель Lada — универсал Lada Vesta

13 марта
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Lada vesta universal h6gpk3b В Ижевске представили новую модель Lada — универсал Lada Vesta

В 2017 году на рынок России выйдет новая модель Lada — универсал Lada Vesta. Пока идут подготовительные работы на производстве, и создание самого автомобиля приближается к финальной стадии.

Пилот универсала Lada Vesta был представлен на предприятии Lada в Ижевске в начале марта. Мероприятие носило закрытый характер и руководил им вице-президент по инжинирингу Харальд Грюбель, сообщает ИА REGNUM.

По словам источника информагентства, пилотный образец продемонстрировал хорошие показатели, в том числе и жесткость кузова, что влияет на снижение шумов и вибраций. По этому критерию универсал вплотную приблизился к седану Веста.

Представители бренда пока не озвучивали сроков старта производства и сроков старта продаж. Предположительно, это конец лета и начало осени 2017 года.

Ранее президент АВТОВАЗа Николя Мор озвучивал предположительную цену на универсал чуть выше 800 000 рублей. Седан продается по цене от 545 900 рублей до 735 900 рублей.

Ранее старт производства универсала Лада Веста был анонсирован на август 2016 года. Но кадровые перестановки, а именно уход с поста президента Бу Андерссона, стали причиной переноса сроков.

Фото: auto.yuga.ru

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