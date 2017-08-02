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В Ижевске празднуют День ВДВ

2 августа
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Десантников поздравил и.о. руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

Nik 4292 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad В Ижевске празднуют День ВДВ

Празднование Дня воздушно-десантных войске в Ижевске традиционно началось в Сквере Победы с торжественного митинга и возложения цветов к Монументу боевой и трудовой славы.

В празднике принял участие исполняющий обязанности Руководителя Администрации Главы и Правительства УР Сергей Смирнов, сообщает пресс-служба главы региона.

Он поздравил десантников с 87-ой годовщиной со дня основания воздушно-десантных войск: «От лица руководства республики, от себя лично я хочу вас поздравить с праздником. И сказать вам огромное спасибо не только за те годы, когда вы служили в ВДВ, но и за то, что и сейчас в ежедневном режиме вы продолжаете гордо нести звание десантника и являетесь примером не только для подрастающего поколения, что для нас крайне важно, но и даже для взрослых людей. Вы – наша элита, вы – наша опора. Спасибо вам. С праздником».

Праздничные мероприятия продолжатся церемонией возложения цветов к памятнику погибшим в локальных войнах и шествием ветеранов ВДВ, военнослужащих и представителей военно-патриотических объединений.

Во второй половине дня на стадионе «Динамо» своё мастерство продемонстрируют творческие коллективы Ижевска, пройдут спортивные состязания и показательные выступления мастеров восточных единоборств.

Фото: Пресс-служба главы и правительства УР

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