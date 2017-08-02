Празднование Дня воздушно-десантных войске в Ижевске традиционно началось в Сквере Победы с торжественного митинга и возложения цветов к Монументу боевой и трудовой славы.
В празднике принял участие исполняющий обязанности Руководителя Администрации Главы и Правительства УР Сергей Смирнов, сообщает пресс-служба главы региона.
Он поздравил десантников с 87-ой годовщиной со дня основания воздушно-десантных войск: «От лица руководства республики, от себя лично я хочу вас поздравить с праздником. И сказать вам огромное спасибо не только за те годы, когда вы служили в ВДВ, но и за то, что и сейчас в ежедневном режиме вы продолжаете гордо нести звание десантника и являетесь примером не только для подрастающего поколения, что для нас крайне важно, но и даже для взрослых людей. Вы – наша элита, вы – наша опора. Спасибо вам. С праздником».
Праздничные мероприятия продолжатся церемонией возложения цветов к памятнику погибшим в локальных войнах и шествием ветеранов ВДВ, военнослужащих и представителей военно-патриотических объединений.
Во второй половине дня на стадионе «Динамо» своё мастерство продемонстрируют творческие коллективы Ижевска, пройдут спортивные состязания и показательные выступления мастеров восточных единоборств.
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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