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В Ижевске празднование национального праздника «Сабантуй» перенесли на 16 июля

7 июля
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Sabantuj v izhevske perenesli iz za plok 1 В Ижевске празднование национального праздника «Сабантуй» перенесли на 16 июля

Празднование национального праздника татарского и башкирского народа «Сабантуй» в Ижевске перенесли на 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии. Ранее планировалось что праздник пройдет 9 июля. Из-за непогоды его перенесли на неделю. Открытие праздника состоится в 11 часов в спортивном комплексе «Чекерил».

Фото: Novostnash.ru

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