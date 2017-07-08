Празднование национального праздника татарского и башкирского народа «Сабантуй» в Ижевске перенесли на 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии. Ранее планировалось что праздник пройдет 9 июля. Из-за непогоды его перенесли на неделю. Открытие праздника состоится в 11 часов в спортивном комплексе «Чекерил».
Фото: Novostnash.ru
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